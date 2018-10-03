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Pesquisa eleitoral

Com 51% dos votos válidos, Reinaldo vence no primeiro turno, mostra Ibrape

A pesquisa não crava a vitória, porque se levada em consideração a margem de erro (de 3%), o candidato tucano pode ter de 48% a 54% da preferência do eleitorado

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/10/2018 às 11:23

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Pesquisa Ibrape, divulgada nesta quarta-feira (3), é a segunda nesta semana que aponta a possibilidade de Reinaldo Azambuja (PSDB) ser reeleito no 1º turno. Pelo levantamento, o governador terá 51% dos PUBLICIDADE

A pesquisa não crava a vitória, porque se levada em consideração a margem de erro (de 3%), o candidato tucano pode ter de 48% a 54% da preferência do eleitorado. A variação para baixo coloca Reinaldo e o juiz Odilon de Oliveira (PDT) no 2º turno.

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Ainda no cálculo que leva em conta somente os votos válidos – exclui brancos, nulos e indecisos –, a pesquisa mostra Odilon com 31%, podendo ter votação que varia entre 28% e 34%.

O candidato do MDB, Junior Mochi, aparece em 3º lugar com 8%, votação que varia de 5% a 11% com a margem de erro.

Para 42% dos entrevistados, a eleição será decidida no 1º turno.
 

(Arte: Ricardo Gael)
(Arte: Ricardo Gael)

Intenção de voto – Na pesquisa estimulada, mas que leva em conta os que declararam votar branco ou nulo (9% dos entrevistados) e que ainda estão indecisos (4% da amostragem), Reinaldo também aparece na frente, com 44% da preferência do eleitoral. A eleição, contudo, seria decidida no dia 28 de outubro.

Odilon de Oliveira tem 27% dos votos e Junior Mochi, 7%. Na sequência aparecem: Humberto Amaducci (5%), Marcelo Bluma (2%) e João Alfredo (2%).

Espontânea – Num terceiro cenário, mostrado pela pesquisa espontânea, a que não diz para o entrevistado o nome dos candidatos, Reinaldo aparece com 40% da preferência dos eleitores e o juiz Odilon com 24%.

Pesquisa - O Ibrape entrevistou 1.040 pessoas em 37 municípios de oito regiões de Mato Grosso do Sul nos dias 29 e 30 de setembro. A pesquisa foi registrada no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) sob o nº 07828. 

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