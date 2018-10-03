Com 51% dos votos válidos, Reinaldo vence no primeiro turno, mostra Ibrape

Pesquisa Ibrape, divulgada nesta quarta-feira (3), é a segunda nesta semana que aponta a possibilidade de Reinaldo Azambuja (PSDB) ser reeleito no 1º turno. Pelo levantamento, o governador terá 51% dos PUBLICIDADE A pesquisa não crava a vitória, porque se levada em consideração a margem de erro (de 3%), o candidato tucano pode ter de 48% a 54% da preferência do eleitorado. A variação para baixo coloca Reinaldo e o juiz Odilon de Oliveira (PDT) no 2º turno.

Ainda no cálculo que leva em conta somente os votos válidos – exclui brancos, nulos e indecisos –, a pesquisa mostra Odilon com 31%, podendo ter votação que varia entre 28% e 34%. O candidato do MDB, Junior Mochi, aparece em 3º lugar com 8%, votação que varia de 5% a 11% com a margem de erro. Para 42% dos entrevistados, a eleição será decidida no 1º turno.



(Arte: Ricardo Gael)