Pesquisa aponta Reinaldo Azambuja com 14 pontos de vantagem sobre juiz Odilon

Eleições 2018
A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 14 de outubro
Pesquisa realizada pelo "Instituto Real Time Big Data" divulgada nesta terça-feira (16) apontou vantagem de Reinaldo Azambuja no segundo turno. Conforme o levantamento contrato pela Record TV, o governador tem 57% das intenções de votos válidos, 14 pontos percentuais à frente do adversário, Odilon de Oliveira.
De acordo com o instituto, o levantamento de votos válidos desconsidera os indecisos, nulos e brancos. Já nos votos totais, parcela considerada desse grupo, Reinaldo ainda tem a vantagem. O governador e candidato à reeleição aparece com 51% contra 38% do juiz Odilon, representante do PDT. Os votos brancos e nulos somaram 6%, e os indecisos 5%.
Conforme outro dado da pesquisa, 55% da população de Mato Grosso do Sul aprova o governo de Reinaldo Azambuja. Foram ouvidos 1.500 eleitores nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob os protocolos MS-04015-2018 e BR-07080-2018.
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