Pesquisa aponta Reinaldo Azambuja com 14 pontos de vantagem sobre juiz Odilon

Pesquisa realizada pelo "Instituto Real Time Big Data" divulgada nesta terça-feira (16) apontou vantagem de Reinaldo Azambuja no segundo turno. Conforme o levantamento contrato pela Record TV, o governador tem 57% das intenções de votos válidos, 14 pontos percentuais à frente do adversário, Odilon de Oliveira.

De acordo com o instituto, o levantamento de votos válidos desconsidera os indecisos, nulos e brancos. Já nos votos totais, parcela considerada desse grupo, Reinaldo ainda tem a vantagem. O governador e candidato à reeleição aparece com 51% contra 38% do juiz Odilon, representante do PDT. Os votos brancos e nulos somaram 6%, e os indecisos 5%.