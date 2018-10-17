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Eleições 2018

Pesquisa aponta Reinaldo Azambuja com 14 pontos de vantagem sobre juiz Odilon

A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 14 de outubro

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/10/2018 às 11:04

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Pesquisa realizada pelo "Instituto Real Time Big Data" divulgada nesta terça-feira (16) apontou vantagem de Reinaldo Azambuja no segundo turno. Conforme o levantamento contrato pela Record TV, o governador tem 57% das intenções de votos válidos, 14 pontos percentuais à frente do adversário, Odilon de Oliveira.

De acordo com o instituto, o levantamento de votos válidos desconsidera os indecisos, nulos e brancos. Já nos votos totais, parcela considerada desse grupo, Reinaldo ainda tem a vantagem. O governador e candidato à reeleição aparece com 51% contra 38% do juiz Odilon, representante do PDT. Os votos brancos e nulos somaram 6%, e os indecisos 5%.

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Conforme outro dado da pesquisa, 55% da população de Mato Grosso do Sul aprova o governo de Reinaldo Azambuja. Foram ouvidos 1.500 eleitores nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. 

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob os protocolos MS-04015-2018 e BR-07080-2018.

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