Eleitores viajam sete horas e meia em barco no Pantanal para poder votar

Moradores do distrito de Forte Coimbra, no município de Corumbá, passaram a noite e a madrugada viajando pelo rio Paraguai para poderem votar neste domingo (28). É que a urna eletrônica mais próxima da localidade fica na área urbana.

A Justiça Eleitoral alugou um barco para fazer o transporte dos eleitores. Somente 17 foram na embarcação. Outros viajaram por conta própria ou não quiseram votar.

O grupo viajou oito horas e meia até a área urbana. Foram sete horas e meia de barco e mais uma em rodovia. O café da manhã foi na embarcação.

Mesmo sabendo que enfrentaria horas e horas de viagem, o militar aposentado Mauro de Souza, de 74 anos, fez questão de ir votar. "A gente tem que enfrentar a dificuldade para votar", fala.

O aposentado critica a ausência de urna no distrito. "Antigamente tinha urna,aí tiraram. Agora, tem que enfrentar toda essa dificuldade", fala, referindo-se à longa viagem de barco. "A gente não consegue dormir por causa do barulho do motor".