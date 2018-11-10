Governo deve começar a fazer mudanças até dezembro

O secretário de Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, admitiu possíveis mudanças pontuais no período de transição do governo, mas não revelou quais e quantos nomes das secretarias serão trocados.

Um dia após ter sido reeleito para mais quatro anos como chefe do Executivo, Reinaldo Azambuja (PSDB) comentou sobre mudanças de secretários. “Governo novo, novos nomes. Vamos reciclar, mas não vamos partidarizar”.