Governador se reúne com ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Regional nesta quinta-feira

Política
Ele cumpre agenda de trabalho em Campo Grande com os ministros Gustavo Canuto e Tereza Cristina
Após participar da World Travel Market Latin America (WTM LA), uma das maiores feiras de turismo do mundo realizada anualmente em São Paulo, o governador Reinaldo Azambuja está de volta a Mato Grosso do Sul.
Nesta quinta-feira (4), ele cumpre agenda de trabalho em Campo Grande com os ministros Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional) e Tereza Cristina Corrêa Costa Dias (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
Às 17h30, na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Reinaldo Azambuja participa da cerimônia do programa Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, que vai liberar recursos para 10 municípios.
Por meio do programa federal foram contemplados projetos de Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bonito, Ivinhema, Maracaju, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Naviraí e Sonora. Alguns já estão contratados e outros foram selecionados.
Às 19h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, o governador participa da abertura da 81ª Expogrande (Exposição Agropecuária de Campo Grande), que este ano homenageia com o selo postal a ministra Tereza Cristina.
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