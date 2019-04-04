Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:23

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Governador se reúne com ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Regional nesta quinta-feira

Ele cumpre agenda de trabalho em Campo Grande com os ministros Gustavo Canuto e Tereza Cristina

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/04/2019 às 09:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após participar da World Travel Market Latin America (WTM LA), uma das maiores feiras de turismo do mundo realizada anualmente em São Paulo, o governador Reinaldo Azambuja está de volta a Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira (4), ele cumpre agenda de trabalho em Campo Grande com os ministros Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional) e Tereza Cristina Corrêa Costa Dias (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Leia Também

• Decreto de Reinaldo Azambuja norteia manejo do solo e protege rios de Bonito e Jardim

• Vereadores entregam nas mãos de Reinaldo pedido de recursos à saúde e pavimentação

• Reinaldo entrega implementos agrícolas para reforçar agricultura familiar na região

Às 17h30, na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Reinaldo Azambuja participa da cerimônia do programa Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, que vai liberar recursos para 10 municípios.

Por meio do programa federal foram contemplados projetos de Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bonito, Ivinhema, Maracaju, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Naviraí e Sonora. Alguns já estão contratados e outros foram selecionados.

Às 19h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, o governador participa da abertura da 81ª Expogrande (Exposição Agropecuária de Campo Grande), que este ano homenageia com o selo postal a ministra Tereza Cristina.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo