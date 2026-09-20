Sindicato Rural de Aquidauana

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Reunião entre governo e prefeituras atingidas pela cheia foi realizada no auditório do Sindicato
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16 de março
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Nelson Fragelli - filho do ex-presidente interino da República José Fragelli - fez duras críticas contra a gestão petista e a corrupção
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15 de março
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A concentração foi organizada pelas Lojas Maçônicas dos municípios
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