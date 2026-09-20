Acessibilidade

20 De Setembro De 2026 • 10:48

Buscar

Últimas notícias
X

Publicidade

Publicidade

Sindicato Rural de Aquidauana

sexta

23 de fevereiro

07h40

Presidente do sindicato rural recepciona comitiva do governador Reinaldo Azambuja

Setor Produtivo

Presidente do sindicato rural recepciona comitiva do governador Reinaldo Azambuja

Reunião entre governo e prefeituras atingidas pela cheia foi realizada no auditório do Sindicato

quarta

21 de junho

22h48

Lobo silvestre é resgatado por morador no Bairro da Exposição

Fauna Urbana

Lobo silvestre é resgatado por morador no Bairro da Exposição

terça

18 de abril

09h00

Produtores de Aquidauana recebem esclarecimentos sobre a cobrança do Funrural

Agronegócio

Produtores de Aquidauana recebem esclarecimentos sobre a cobrança do Funrural

segunda

17 de abril

15h24

Sindicato Rural, PM e Pestalozzi fecham parceria com Senar por equoterapia

Ação social

Sindicato Rural, PM e Pestalozzi fecham parceria com Senar por equoterapia

15h23

Sindicato Rural realizará palestras sobre gestão empresarial da fazenda e Funrural

Agronegócio

Sindicato Rural realizará palestras sobre gestão empresarial da fazenda e Funrural

terça

17 de março

08h35

Líder do PT na Câmara 'suspeita' que a CIA esteja por trás de protestos

Sindicato Rural de Aquidauana

Líder do PT na Câmara 'suspeita' que a CIA esteja por trás de protestos

segunda

16 de março

08h35

Manifestações pelo país ganham destaque na imprensa internacional

Sindicato Rural de Aquidauana

Manifestações pelo país ganham destaque na imprensa internacional

07h50

Com presença de filho de ex-presidente, aquidauanenses protestam contra Dilma

Sindicato Rural de Aquidauana

Com presença de filho de ex-presidente, aquidauanenses protestam contra Dilma

Nelson Fragelli - filho do ex-presidente interino da República José Fragelli - fez duras críticas contra a gestão petista e a corrupção

domingo

15 de março

17h19

Com perfil diferenciado, protesto em Aquidauana e Anastácio segue pacífico

Sindicato Rural de Aquidauana

Com perfil diferenciado, protesto em Aquidauana e Anastácio segue pacífico

A concentração foi organizada pelas Lojas Maçônicas dos municípios

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

Publicidade

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo