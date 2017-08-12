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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Luiz Guido Junior

Publicado em 12/08/2017 às 08:00

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUT R$
ALHO - KG  R$:19,55
ABACAXI - UNID  R$   2,75
LARANJA   -  Kg                                   R$   1,05
BETERRABA  -  kg   R$   1,99
CEBOLA COMUM – kg              R$   1,89
CENOURA  -   kg                                 R$   1,68
MAÇÃ NACIONAL-  kg              R$   2,99
MELANCIA     -  kg  R$   1,19
BATATA COMUM   -   kg            R$   1,49
BATATA DOCE    kg  R$   1,69
TOMATE SALADA  -   kg             R$   2,65
REPOLHO VERDE  -  kg  R$   1,99
BANANA NANICA –KG                       R$   1,19
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$   1,98
PIMENTÃO VERDE –KG  R$   5,98
A Ç O U G U E  
PONTA DE PEITO BOVINO - KG TABLOIDE  MERCADO  R$ 14,25
PATINHO  BOVINO – kg  TABLOIDE  MERCADO  R$ 15,75
COXÃO DURO BOVINO – kg  TABLOIDE  MERCADO  R$ 15,75
CONTRA FILE BOVINO - KG  TABLOIDE  MERCADO  R$ 17,85
AGULHA BOVINO -  kg  TABLOIDE  MERCADO  R$ 10,45
FRALDINHA  BOVINA – kg  TABLOIDE  MERCADO  R$ 10,75
CARNE MOIDA BOVINA – kg  R$   9,95
MUSCULO BOVINO -  kg  R$ 10,55
MIOLO DA AGULHA BOVINO  – kg   R$ 14,65
MIOLO DA PALETA - KG  R$ 15,75
PONTA DE COSTELA BOVINO  – KG  TABLOIDE  MERCADO  R$ 15,49
COSTELA RIPA - KG  R$ 10,99
COSTELA MINGA - KG  R$ 10,85
LINGUIÇA MISTA BELLO -KG  R$   8,99
PALETA SUINA - KG  TABLOIDE  MERCADO  R$   9,50
PERNIL SUINO - KG  TABLOIDE  MERCADO  R$ 10,40
COXA SOBRE COXA OURO/BELLO – KG       TABLOIDE  MERCADO  R$   4,39
SALSICHA NOBRE CONGELADA (FATIADO)  -KG  R$   5,95
APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO)  -KG  R$   8,99
APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG     CODIGO 006534  R$   8,39
MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO)  -KG  R$ 24,99
MARGARINA DELICIA – 500 GR  R$   4,39
MERCEARIA  
ARROZ BRILHANTE TIPO 1 – 5 KG            SUPER REDE  R$ 10,79
FEIJÃO SUPER REDE  - 1 KG                 ( SUPER REDE)  R$   3,08
AÇUCAR SILOÉ – 2 KG   TABLOIDE  MERCADO  R$   3,85
OLEO CONCORDIA – 900 ml  TABLOIDE  MERCADO  R$   2,89
FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG  TABLOIDE  MERCADO  R$   1,85
CAFÉ 3 CORAÇÕES TRADICIONAL  E EXTRA FORTE  -  500G  R$   9,99
FARINHA DE TRIGO PANTANAL– 1 KG   -                                                                                   (SUPER REDE)  R$   1,84
MACARRÃO GREEN DALLAS -500 G                  (SUPER REDE)  R$   1,69
MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G   TABLOIDE  MERCADO  R$   3,99
MILHO VERDE QUERO  LATA – 200 GR           (SUPER REDE)  R$   1,39
LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G                                                                            (SUPER REDE)  R$   3,29
CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR      R$   1,99
LEITE  EM PO NINHO – 400 G                (SUPER REDE)  R$ 12,65
LEITE EM PO NINHO – 800 GR  TABLOIDE  MERCADO  R$ 21,99
BISCOITO RECHEADO MOUSSE ZABET – 148 GR  TABLOIDE  MERCADO  R$   1,29
BOMBOM GAROTO – 300 GR  TABLOIDE  MERCADO  R$   6,89
MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 G           (SUPER REDE)  R$   2,65
MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340G     (SUPER REDE)  R$   1,18
ROSQUINHA TRIUNFO -                                (SUPER REDE)  R$   4,99
MILHO DE PIPOCA PONZAN  IMPORTADA – 500G                                                                (SUPER REDE)  R$   2,49
REFRIGERANTE  FUNADA  PET – 2LTS   R$   3,29
REFRIGERANTE COCA COLA  PET – 3 LT  TABLOIDE  MERCADO  R$   5,89
CERVEJA SKOL LATA C/ 18 UNIDADES -  350 ML  R$ 35,85
CERVEJA NOVA SCHIN  (LATA) – 350  ML  TABLOIDE  MERCADO  R$   1,75
CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML  TABLOIDE  MERCADO  R$   1,58
CERVEJA SKOL LATA – 269 ML  R$   1,95
SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO E PURO CUIDADO  -  LV 1KG PAGUE 900 G       TABLOIDE   M.   R$   6,79
SABONETE REXONA  FRAGANCIAS -  84 GR  TABLOIDE  MERCADO  R$   0,99
SABÃO EM BARRANEUTRO YPE – C/ 05 UNIDADES  TABLOIDE  MERCADO  R$   5,85
AGUA SANITARIA PEQUI – 2 LTS               (SUPER REDE)  R$   4,09
LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml  R$   1,99
DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML  R$   3,49
AMACIANTE YPE FRAGANCIAS – 2 LT   TABLOIDE  MERCADO  R$   5,79
CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA  PREMIUM – 7 KG   TABLOIDE  MERCADO  R$ 12,99

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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