Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORT FRUT
|R$
|ALHO - KG
|R$:19,55
|ABACAXI - UNID
|R$ 2,75
|LARANJA - Kg
|R$ 1,05
|BETERRABA - kg
|R$ 1,99
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,89
|CENOURA - kg
|R$ 1,68
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 2,99
|MELANCIA - kg
|R$ 1,19
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,49
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,69
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,65
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,99
|BANANA NANICA –KG
|R$ 1,19
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 1,98
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 5,98
|A Ç O U G U E
|PONTA DE PEITO BOVINO - KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 14,25
|PATINHO BOVINO – kg TABLOIDE MERCADO
|R$ 15,75
|COXÃO DURO BOVINO – kg TABLOIDE MERCADO
|R$ 15,75
|CONTRA FILE BOVINO - KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 17,85
|AGULHA BOVINO - kg TABLOIDE MERCADO
|R$ 10,45
|FRALDINHA BOVINA – kg TABLOIDE MERCADO
|R$ 10,75
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,95
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,55
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 14,65
|MIOLO DA PALETA - KG
|R$ 15,75
|PONTA DE COSTELA BOVINO – KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 15,49
|COSTELA RIPA - KG
|R$ 10,99
|COSTELA MINGA - KG
|R$ 10,85
|LINGUIÇA MISTA BELLO -KG
|R$ 8,99
|PALETA SUINA - KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 9,50
|PERNIL SUINO - KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 10,40
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO – KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 4,39
|SALSICHA NOBRE CONGELADA (FATIADO) -KG
|R$ 5,95
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG
|R$ 8,99
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG CODIGO 006534
|R$ 8,39
|MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG
|R$ 24,99
|MARGARINA DELICIA – 500 GR
|R$ 4,39
|MERCEARIA
|ARROZ BRILHANTE TIPO 1 – 5 KG SUPER REDE
|R$ 10,79
|FEIJÃO SUPER REDE - 1 KG ( SUPER REDE)
|R$ 3,08
|AÇUCAR SILOÉ – 2 KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 3,85
|OLEO CONCORDIA – 900 ml TABLOIDE MERCADO
|R$ 2,89
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 1,85
|CAFÉ 3 CORAÇÕES TRADICIONAL E EXTRA FORTE - 500G
|R$ 9,99
|FARINHA DE TRIGO PANTANAL– 1 KG - (SUPER REDE)
|R$ 1,84
|MACARRÃO GREEN DALLAS -500 G (SUPER REDE)
|R$ 1,69
|MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G TABLOIDE MERCADO
|R$ 3,99
|MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR (SUPER REDE)
|R$ 1,39
|LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G (SUPER REDE)
|R$ 3,29
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR
|R$ 1,99
|LEITE EM PO NINHO – 400 G (SUPER REDE)
|R$ 12,65
|LEITE EM PO NINHO – 800 GR TABLOIDE MERCADO
|R$ 21,99
|BISCOITO RECHEADO MOUSSE ZABET – 148 GR TABLOIDE MERCADO
|R$ 1,29
|BOMBOM GAROTO – 300 GR TABLOIDE MERCADO
|R$ 6,89
|MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 G (SUPER REDE)
|R$ 2,65
|MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340G (SUPER REDE)
|R$ 1,18
|ROSQUINHA TRIUNFO - (SUPER REDE)
|R$ 4,99
|MILHO DE PIPOCA PONZAN IMPORTADA – 500G (SUPER REDE)
|R$ 2,49
|REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS
|R$ 3,29
|REFRIGERANTE COCA COLA PET – 3 LT TABLOIDE MERCADO
|R$ 5,89
|CERVEJA SKOL LATA C/ 18 UNIDADES - 350 ML
|R$ 35,85
|CERVEJA NOVA SCHIN (LATA) – 350 ML TABLOIDE MERCADO
|R$ 1,75
|CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML TABLOIDE MERCADO
|R$ 1,58
|CERVEJA SKOL LATA – 269 ML
|R$ 1,95
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO E PURO CUIDADO - LV 1KG PAGUE 900 G TABLOIDE M.
|R$ 6,79
|SABONETE REXONA FRAGANCIAS - 84 GR TABLOIDE MERCADO
|R$ 0,99
|SABÃO EM BARRANEUTRO YPE – C/ 05 UNIDADES TABLOIDE MERCADO
|R$ 5,85
|AGUA SANITARIA PEQUI – 2 LTS (SUPER REDE)
|R$ 4,09
|LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml
|R$ 1,99
|DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML
|R$ 3,49
|AMACIANTE YPE FRAGANCIAS – 2 LT TABLOIDE MERCADO
|R$ 5,79
|CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG TABLOIDE MERCADO
|R$ 12,99
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS