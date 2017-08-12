Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUT R$ ALHO - KG R$:19,55 ABACAXI - UNID R$ 2,75 LARANJA - Kg R$ 1,05 BETERRABA - kg R$ 1,99 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,89 CENOURA - kg R$ 1,68 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 2,99 MELANCIA - kg R$ 1,19 BATATA COMUM - kg R$ 1,49 BATATA DOCE kg R$ 1,69 TOMATE SALADA - kg R$ 2,65 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,99 BANANA NANICA –KG R$ 1,19 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 1,98 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 5,98 A Ç O U G U E PONTA DE PEITO BOVINO - KG TABLOIDE MERCADO R$ 14,25 PATINHO BOVINO – kg TABLOIDE MERCADO R$ 15,75 COXÃO DURO BOVINO – kg TABLOIDE MERCADO R$ 15,75 CONTRA FILE BOVINO - KG TABLOIDE MERCADO R$ 17,85 AGULHA BOVINO - kg TABLOIDE MERCADO R$ 10,45 FRALDINHA BOVINA – kg TABLOIDE MERCADO R$ 10,75 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,95 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,55 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 14,65 MIOLO DA PALETA - KG R$ 15,75 PONTA DE COSTELA BOVINO – KG TABLOIDE MERCADO R$ 15,49 COSTELA RIPA - KG R$ 10,99 COSTELA MINGA - KG R$ 10,85 LINGUIÇA MISTA BELLO -KG R$ 8,99 PALETA SUINA - KG TABLOIDE MERCADO R$ 9,50 PERNIL SUINO - KG TABLOIDE MERCADO R$ 10,40 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO – KG TABLOIDE MERCADO R$ 4,39 SALSICHA NOBRE CONGELADA (FATIADO) -KG R$ 5,95 APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG R$ 8,99 APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG CODIGO 006534 R$ 8,39 MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG R$ 24,99 MARGARINA DELICIA – 500 GR R$ 4,39 MERCEARIA ARROZ BRILHANTE TIPO 1 – 5 KG SUPER REDE R$ 10,79 FEIJÃO SUPER REDE - 1 KG ( SUPER REDE) R$ 3,08 AÇUCAR SILOÉ – 2 KG TABLOIDE MERCADO R$ 3,85 OLEO CONCORDIA – 900 ml TABLOIDE MERCADO R$ 2,89 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG TABLOIDE MERCADO R$ 1,85 CAFÉ 3 CORAÇÕES TRADICIONAL E EXTRA FORTE - 500G R$ 9,99 FARINHA DE TRIGO PANTANAL– 1 KG - (SUPER REDE) R$ 1,84 MACARRÃO GREEN DALLAS -500 G (SUPER REDE) R$ 1,69 MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G TABLOIDE MERCADO R$ 3,99 MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR (SUPER REDE) R$ 1,39 LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G (SUPER REDE) R$ 3,29 CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR R$ 1,99 LEITE EM PO NINHO – 400 G (SUPER REDE) R$ 12,65 LEITE EM PO NINHO – 800 GR TABLOIDE MERCADO R$ 21,99 BISCOITO RECHEADO MOUSSE ZABET – 148 GR TABLOIDE MERCADO R$ 1,29 BOMBOM GAROTO – 300 GR TABLOIDE MERCADO R$ 6,89 MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 G (SUPER REDE) R$ 2,65 MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340G (SUPER REDE) R$ 1,18 ROSQUINHA TRIUNFO - (SUPER REDE) R$ 4,99 MILHO DE PIPOCA PONZAN IMPORTADA – 500G (SUPER REDE) R$ 2,49 REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS R$ 3,29 REFRIGERANTE COCA COLA PET – 3 LT TABLOIDE MERCADO R$ 5,89 CERVEJA SKOL LATA C/ 18 UNIDADES - 350 ML R$ 35,85 CERVEJA NOVA SCHIN (LATA) – 350 ML TABLOIDE MERCADO R$ 1,75 CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML TABLOIDE MERCADO R$ 1,58 CERVEJA SKOL LATA – 269 ML R$ 1,95 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO E PURO CUIDADO - LV 1KG PAGUE 900 G TABLOIDE M. R$ 6,79 SABONETE REXONA FRAGANCIAS - 84 GR TABLOIDE MERCADO R$ 0,99 SABÃO EM BARRANEUTRO YPE – C/ 05 UNIDADES TABLOIDE MERCADO R$ 5,85 AGUA SANITARIA PEQUI – 2 LTS (SUPER REDE) R$ 4,09 LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml R$ 1,99 DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML R$ 3,49 AMACIANTE YPE FRAGANCIAS – 2 LT TABLOIDE MERCADO R$ 5,79 CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG TABLOIDE MERCADO R$ 12,99

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613