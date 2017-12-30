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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas Ofertas para este sábado 30 de Dezembro de 2017

Rhobson ADM

Publicado em 30/12/2017 às 09:00

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

Sabadão da explosão 30/12/2017

 

Hort fruti

R$

Laranja – kg

1,15

Beterraba – kg

1,75

Cebola comum - kg

1,49

Cenoura - kg

1,78

Maçã nacional - kg

3,79

Melancia - kg

1,19

Batata comum - kg

1,99

Batata doce - kg

1,49

Tomate salada - kg

3,85

Repolho verde - kg

1,29

Banana nanica - kg

0,99

Mandioca c/ casca - kg

1,89

Pimentão verde - kg

3,99

Pêssego – kg

4,59

Ameixa – kg

8,49

Abacaxi – unidade

4,49

Melão espanhol – kg

2,75

Morango – bandeja

4,99

Caqui - kg

11,99

Uva niagara red globe / niagara / benitaka – bdj 500gr

4,49

 

 

Pernil suino c/pele – kg

9,45

FAROFA PONZAN – 250g

2,39

UVA PASSAS PRETAS S/SEMENTE PONZAN – 200gr

5,19

FRUTAS CRISTALIZADAS PONZAN – 200ggr

4,75

AZEITONAS VERDES C/CAROÇO PONZAN – 500gr

7,49

GELATINA DR.OETKER – 20gr  - Sabores

0,99

LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr

2,99

CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr

1,99

MILHO VERDE QUERO  - 200gr -  lata

1,19

LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt

2,75

ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 800gr – sache

10,99

BISCOITO RECHEADO PASSATEMPO – CHOCOLATE- 140gr

1,59

ERVA TERERE BARÃO – 500gr

3,49

SIDRA CERESER MORANGO/PESSEGO E CHUVA DE PRATA – 660ml

11,49

CERVEJA NOVA SCHIN  -350ml

1,79

CERVEJA SKOL 350ml – CX PROMOCIONAL C/18un

36,00

Sexta e sábado da carne

 

COXÃO MOLE BOVINO - kg

16,99

Coxão duro bovino - kg

15,49

Contra filé bovino - kg

17,49

CARNE MOIDA BOVINA - kg

9,99

MIOLO DA PALETA E PATINHO BOVINO - kg

14,99

Agulha bovina – kg

10,99

Capa do contra filé bovino -kg

17,75

Ponta de peito bovina - kg

14,25

Fraldinha bovina – kg

10,75

Cupim bovino – kg

15,40

Musculo bovino – kg

10,49

 

 

 

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

 

 

 

 

 

 

 

 

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