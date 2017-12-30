Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas para este sábado 30 de Dezembro de 2017
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|
Sabadão da explosão 30/12/2017
|
|
Hort fruti
|
R$
|
Laranja – kg
|
1,15
|
Beterraba – kg
|
1,75
|
Cebola comum - kg
|
1,49
|
Cenoura - kg
|
1,78
|
Maçã nacional - kg
|
3,79
|
Melancia - kg
|
1,19
|
Batata comum - kg
|
1,99
|
Batata doce - kg
|
1,49
|
Tomate salada - kg
|
3,85
|
Repolho verde - kg
|
1,29
|
Banana nanica - kg
|
0,99
|
Mandioca c/ casca - kg
|
1,89
|
Pimentão verde - kg
|
3,99
|
Pêssego – kg
|
4,59
|
Ameixa – kg
|
8,49
|
Abacaxi – unidade
|
4,49
|
Melão espanhol – kg
|
2,75
|
Morango – bandeja
|
4,99
|
Caqui - kg
|
11,99
|
Uva niagara red globe / niagara / benitaka – bdj 500gr
|
4,49
|
Pernil suino c/pele – kg
|
9,45
|
FAROFA PONZAN – 250g
|
2,39
|
UVA PASSAS PRETAS S/SEMENTE PONZAN – 200gr
|
5,19
|
FRUTAS CRISTALIZADAS PONZAN – 200ggr
|
4,75
|
AZEITONAS VERDES C/CAROÇO PONZAN – 500gr
|
7,49
|
GELATINA DR.OETKER – 20gr - Sabores
|
0,99
|
LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr
|
2,99
|
CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr
|
1,99
|
MILHO VERDE QUERO - 200gr - lata
|
1,19
|
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt
|
2,75
|
ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 800gr – sache
|
10,99
|
BISCOITO RECHEADO PASSATEMPO – CHOCOLATE- 140gr
|
1,59
|
ERVA TERERE BARÃO – 500gr
|
3,49
|
SIDRA CERESER MORANGO/PESSEGO E CHUVA DE PRATA – 660ml
|
11,49
|
CERVEJA NOVA SCHIN -350ml
|
1,79
|
CERVEJA SKOL 350ml – CX PROMOCIONAL C/18un
|
36,00
|
Sexta e sábado da carne
|
|
COXÃO MOLE BOVINO - kg
|
16,99
|
Coxão duro bovino - kg
|
15,49
|
Contra filé bovino - kg
|
17,49
|
CARNE MOIDA BOVINA - kg
|
9,99
|
MIOLO DA PALETA E PATINHO BOVINO - kg
|
14,99
|
Agulha bovina – kg
|
10,99
|
Capa do contra filé bovino -kg
|
17,75
|
Ponta de peito bovina - kg
|
14,25
|
Fraldinha bovina – kg
|
10,75
|
Cupim bovino – kg
|
15,40
|
Musculo bovino – kg
|
10,49
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS