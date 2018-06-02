Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORT FRUTI
|R$
|1. LARANJA – KG
|1,62
|2. BETERRABA – KG
|3,29
|3. CEBOLA COMUM - KG
|3,79
|4. CENOURA - KG
|2,25
|5. MAÇÃ NACIONAL - KG
|4,49
|6. MELANCIA - KG
|1,38
|7. BATATA COMUM - KG
|3,49
|8. BATATA DOCE - KG
|2,29
|9. TOMATE SALADA - KG
|4,09
|10. REPOLHO VERDE - KG
|2,07
|11. BANANA NANICA - KG
|1,55
|12. MANDIOCA C/ CASCA - KG
|1,95
|13. ALFACE HIDROPONICO
|1,89
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS