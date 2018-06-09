Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUTI R$ LARANJA – KG 1,65 BETERRABA – KG 2,98 CEBOLA COMUM - KG 3,79 CENOURA - KG 2,15 MAÇÃ NACIONAL - KG 4,49 MELANCIA - KG 1,25 BATATA COMUM - KG 1.99 BATATA DOCE - KG 2,75 TOMATE SALADA - KG 3,95 REPOLHO VERDE - KG 1,95 BANANA NANICA - KG 1,69 ALFACE HIDROPONICO 1,89 PIMENTÃO VERDE 3,19 FILÉ MIGNON BOVINO - KG 19,98

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503