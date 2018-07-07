Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO – 269ml 1,59 CERVEJA BRAHMA CHOPP – 269ml 1,75 CERVEJA SKOL – 350ml CAIXA PROMOCIONAL C/18un 34,02 ENERGETICO RED BULL - 250ml 5,99 SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA – 1,5lts 10,99 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,49 REFRESCO EM PO TANG – 25gr - SABORES 0,79 AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,25 OLEO DE SOJA CONCORDIA - 900ml - 2,99 CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr – TRADICIONAL 8,29 BISCOITO MABEL – 400gr - Doce e Salgado 4,99 CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr 2,35 LEITE EM PÓ NINHO - 400gr 12,25 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL /DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 3,99 MOLHO DE TOMATE DONANA – TRADICIONAL E MANJERICÃO – 340gr 0,95 MILHO VERDE SÓ FRUTA – 200gr - 1,09 PALETA SUINA – (C/PELE) – Kg 6,99 PERNIL SUINO – (C/PELE) – kg 7,49 PANCETA SUINA – (C/PELE) – kg 8,95 LINGUICA DE FRANGO COPACOL - SABORES - 600gr(EXCETO BACON) 8,29 COSTELA MINGUINHA OU COSTELA RIPA BOVINA – kg 8,99 COSTELA DESOSSADA OU CUPIM BOVINO – kg 14,39 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,65 PATINHO BOVINO OU MIOLO DA PALETA BOVINA – kg 15,09 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA – kg 15,59 FRALDINHA BOVINA – kg 9,69 ALCATRA BOVINA – kg 17,99 MUSCULO OU AGULHA BOVINA – kg 9,99 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,49 LINGUICA DE FRANGO COPACOL SABOR BACON - 600gr 9,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-650