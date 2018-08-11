Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT HORT FRUTI R$ MELANCIA -KG 0,95 TOMATE SALADA - KG 1,99 CENOURA - KG 1,99 PIMENTÃO VERDE - KG 2,89 REPOLHO VERDE - KG 1,09 MAÇÃ NACIONAL - KG 4,75 CEBOLA COMUM - KG 1,59 BANANA NANICA - KG 1,89 LARANJA - KG 1,68 BANANA PRATA - KG 2,69 COUVE 1,49 BETERRABA - KG 1,79 BATATA COMUM - KG 1,49 BATATA DOCE - KG 2,19 ALFACE HIDROPONIA- UNIDADE 1,49 MANDIOCA COM CASCA - KG 1,79 PEPINO COMUM - KG 2,59 CHUCHU - KG 1,95 BERINJELA - KG 2,49 MAMÃO FORMOSA - KG 1,99 ABACAXI PÉROLA - UNIDADE 3,49 MELÃO ESPANHOL - KG 3,25

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503