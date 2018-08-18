Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

ARROZ TIO LAUTERIO – TIPO 01 – 5kg 10,99 CAFE CABOCLO – 500gr (Tradicional ou Extra Forte) 8,29 BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER ESPECIAL – 400gr 3,49 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 3,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 3,89 BATATA PALHA AMARELINHA JUMBITOS - 400gr 6,99 MILHO VERDE STELLA DOURO - 200gr-(lata) 1,19 ERVILHA EM CONSERVA STELLA DOURO – 200gr-(lata) 1,15 CREME DE LEITE PIRACANJUBA - 200gr 2,39 BOMBOM GAROTO – 300gr 7,95 VINHO CAMPO LARGO – TINTO SUAVE OU TINTO SECO – 750ml 9,79 CERVEJA DEVASSA – 269ml 1,89 CERVEJA CRYSTAL - 350ml 1,59 RACÃO PARA CÃES PEDIGREE – 1kg 9,99 SABONETE REXONA – 84gr - FRAGANCIAS 0,89 CONDICIONADOR DOVE – 200ml - FRAGANCIAS 7,79 SHAMPOO DOVE – 200ml - FRAGANCIAS 6,69 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg 7,39 PAPEL HIGIENICO LEBLON SOFT BLANC – Lv12Pg11 7,15 REFRIGERANTE COCA COLA - 2lt s 5,39 PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg 7,99 PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg 7,49 BISTECA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg 7,89 COSTELA MINGUINHA OU COSTELA RIPA BOVINA – kg 9,15 PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 15,95 COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg 14,95 FRALDINHA OU AGULHA BOVINA – kg 10,19 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg 17,89 PONTA DE PEITO BOVINA NATURAFRIG – kg 13,65 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 15,89 PATINHO OU MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 15,69 ALCATRA BOVINA – kg 17,99 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,99 MUSCULO BOVINO - kg 10,19

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503