Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI R$ MELANCIA -KG 0,99 TOMATE SALADA - KG 1,65 CENOURA - KG 2,15 PIMENTÃO VERDE - KG 3,19 REPOLHO VERDE - KG 1,29 MAÇÃ NACIONAL - KG 4,79 CEBOLA COMUM - KG 1,29 BANANA NANICA - KG 1,89 LARANJA - KG 1,69 BETERRABA - KG 1,75 BATATA COMUM - KG 0,97 BATATA DOCE - KG 2,49 PEPINO COMUM - KG 2,39 CHUCHU - KG 2,09 BERINJELA - KG 2,25 ABACAXI HAWAI – UNIDADE 3,98 MORANGO - BDJ 3,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503