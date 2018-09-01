Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT HORT FRUTI R$ MELANCIA - kg 0,99 TOMATE SALADA - kg 1,49 CENOURA - kg 1,99 PIMENTÃO VERDE - kg 3,09 REPOLHO VERDE - kg 0,99 REPOLHO ROXO – kg 2,75 MAÇÃ NACIONAL - kg 4,79 CEBOLA COMUM - kg 1,09 BANANA NANICA - kg 1,49 LARANJA - KG 1,79 BATATA COMUM - kg 0,89 BATATA DOCE - kg 2,49 BETERRABA – kg 1,75 MILHO VERDE – Bandeja 4,75 UVA BENITAKA – Bandeja 3,99 MAMÃO FORMOSA – kg 1,99 ABACAXI PEROLA – UNIDADE 3,79 MORANGO - BDJ 3,99

ALCATRA BOVINA – kg 17,69 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,99 MUSCULO BOVINO - kg 10,19 COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg 14,75 CAFE CABOCLO – 500gr (Tradicional ou Extra Forte) 8,29 BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER ESPECIAL – 400gr 3,49 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 3,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 3,89 ACHOCOLATADO TODDYNHO PRONTO- 200ml 1,69 REFRESCO EM PO BRASSUK - 300gr - SABORES 4,69 BOMBOM GAROTO – 300gr 7,69 VINHO CAMPO LARGO – TINTO SUAVE OU TINTO SECO – 750ml 9,79 MISTURA PARA BOLO LUAL – 400gr – SABORES 2,29 DETERGENTE LIQUIDO MINUANO – 500ml - FRAGANCIAS 1,39 AMACIANTE DE ROUPAS MINUANO – CLASSICO – 2lts 5,89 SABÃO EM BARRA ALPES – C/05un – (SUPER OU LEMON) 4,49 SABÃO EM PO BRILHANTE - 1kg 5,15 ÁGUA SANITARIA Q.BOA – 1lt 2,55 PAPEL HIGIENICO PERSONAL FOLHA DUPLA VIP - Lv12Pg11 12,49 RACÃO PARA CÃES PEDIGREE – 1kg 9,99 CERVEJA BRAHMA CHOPP – 350ml 1,99 LINGUICA MISTA BELLO – kg 8,15 CERVEJA DEVASSA - 269ml 1,89 PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg 8,29 PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg 7,99 BISTECA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg 7,99 PANCETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg 9,35 CUPIM BOVINO - kg 13,99 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,49 FRALDINHA OU AGULHA BOVINA – kg 10,19 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 15,69 PATINHO OU MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 15,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

----------------------------

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

----------------------------

Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503