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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas ofertas!

Luiz Guido Junior

Publicado em 01/09/2018 às 07:40

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT

 

HORT FRUTI

R$
  1. MELANCIA - kg

0,99
  1. TOMATE SALADA - kg

1,49
  1. CENOURA - kg

1,99
  1. PIMENTÃO VERDE - kg

3,09
  1. REPOLHO VERDE - kg

0,99
  1. REPOLHO ROXO – kg

2,75
  1. MAÇÃ NACIONAL - kg

4,79
  1. CEBOLA COMUM - kg

1,09
  1. BANANA NANICA - kg

1,49
  1. LARANJA - KG

1,79
  1. BATATA COMUM - kg

0,89
  1. BATATA DOCE - kg

2,49
  1. BETERRABA – kg

1,75
  1. MILHO VERDE – Bandeja

4,75
  1. UVA BENITAKA – Bandeja

3,99
  1. MAMÃO FORMOSA – kg

1,99
  1. ABACAXI PEROLA – UNIDADE

3,79
  1. MORANGO - BDJ

3,99

 

  1. ALCATRA BOVINA – kg

17,69
  1. CARNE MOIDA  BOVINA – kg

9,99
  1. MUSCULO BOVINO  - kg

10,19
  1. COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg

14,75
  1. CAFE CABOCLO – 500gr  (Tradicional ou Extra Forte)

8,29
  1. BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER ESPECIAL – 400gr

3,49
  1. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt

3,99
  1. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt

3,89
  1. ACHOCOLATADO TODDYNHO PRONTO-  200ml

1,69
  1. REFRESCO EM PO BRASSUK  - 300gr - SABORES

4,69
  1. BOMBOM GAROTO – 300gr

7,69
  1. VINHO CAMPO LARGO – TINTO SUAVE OU TINTO SECO – 750ml

9,79
  1. MISTURA PARA BOLO LUAL – 400gr – SABORES

2,29
  1. DETERGENTE LIQUIDO MINUANO – 500ml - FRAGANCIAS

1,39
  1. AMACIANTE DE ROUPAS MINUANO – CLASSICO – 2lts

5,89
  1. SABÃO EM BARRA ALPES – C/05un – (SUPER OU LEMON)

4,49
  1. SABÃO EM PO BRILHANTE  - 1kg

5,15
  1. ÁGUA SANITARIA Q.BOA – 1lt

2,55
  1. PAPEL HIGIENICO PERSONAL FOLHA DUPLA VIP - Lv12Pg11

12,49
  1. RACÃO PARA CÃES PEDIGREE – 1kg

9,99
  1. CERVEJA BRAHMA CHOPP – 350ml

1,99
  1. LINGUICA MISTA BELLO – kg

8,15
  1. CERVEJA DEVASSA - 269ml

1,89
  1. PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg

8,29
  1. PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg

7,99
  1. BISTECA SUINA ESTRELA  – (C/PELE) – kg

7,99
  1. PANCETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg

9,35
  1. CUPIM BOVINO - kg

13,99
  1. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg

17,49
  1. FRALDINHA OU AGULHA  BOVINA – kg

10,19
  1. COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg

15,69
  1. PATINHO OU MIOLO DA PALETA BOVINO  – kg

15,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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