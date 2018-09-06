Campus de Aquidauana possui réplica de fóssil queimado no Museu Nacional

O Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS) emitiu nota nesta quinta-feira (6) convidando a população a conhecer a réplica do fóssil do cavalo pré-histórico, queimado no incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O artefato está Centro de Documentação Histórica (CeDHis) da instituição.

O cavalo fóssil, que tem sua réplica em resina no CPAQ, apresenta ocorrência no Pleitoceno (era Cenozóica/Quaternária). Esta é a época que corresponde ao aparecimento do homem e dos animais contemporâneos, com cerca de 2 milhões de anos. É o cavalo mais antigo do Brasil, possivelmente do mundo.