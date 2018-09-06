Campus de Aquidauana possui réplica de fóssil queimado no Museu Nacional

Educação
Pesquisadores convidam a população a ver a réplica do fóssil perdido das chamas no RJ
O Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS) emitiu nota nesta quinta-feira (6) convidando a população a conhecer a réplica do fóssil do cavalo pré-histórico, queimado no incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O artefato está Centro de Documentação Histórica (CeDHis) da instituição.
O cavalo fóssil, que tem sua réplica em resina no CPAQ, apresenta ocorrência no Pleitoceno (era Cenozóica/Quaternária). Esta é a época que corresponde ao aparecimento do homem e dos animais contemporâneos, com cerca de 2 milhões de anos. É o cavalo mais antigo do Brasil, possivelmente do mundo.
O cavalo fóssil foi descoberto pelo pescador Jerônimo dos Santos, quando pescava com uma tarrafa no rio Paraguai, nas imediações de Corumbá (MS).
O item, composto por três peças, pertence ao Fundo Casa da Memória – Arnaldo Estevão de Figueiredo e possui certificado de autenticidade expedido pelo Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
O item pode ser apreciado por qualquer interessado. Basta ir à Unidade III do Campus de Aquidauana, em seu Centro de Documentação Histórica, localizado na Rua Pandiá Calógeras, 387, Centro, Aquidauana (MS).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS