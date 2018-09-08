Tubulação de água se rompe e inunda casas na região do Bairro Alto, em Aquidauana

Cano se rompeu no cruzamento da Rua dos Ferroviários com a Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto, alagando vias e residências nas imediações. Equipe técnica da Sanesul foi acionada e o fornecimento deve ser suspenso temporariamente para reparos.

Aquidauanenses que vivem na região estão preocupados, pois a inundação não para de aumentar. Inês de Souza, cultiva uma horta na Rua dos Ferroviários e teve a plantação atingida. "Quebraram o cano e foram embora, estamos todos dentro da água agora. Abandonaram as máquinas e não voltaram mais", disse a moradora, reclamando da situação.

Ela planta alface, couve, cebolinha e outras verduras e faz da horta sua fonte de renda. "Meu sustento eu tiro daqui, mas agora está tudo inundado e vou perder tudo. Não sei o que fazer", reclamou a moradora.

No entanto, Ramão José Marcos de Souza, supervisor da Sanesul em Aquidauana, alega que o cano se rompeu sozinho e que os técnicos foram na central fechar o registro. Ele explicou que os trabalhadores foram para o local nesta manhã e abriram um buraco para tentar localizar o ponto exato de rompimento.

Em seguida, foram para a central fechar o registro para que possa ser realizado o reparo. "Ali é uma região que passa a água que vai para vários bairros, então a pressão é muito forte e por isso o fornecimento será suspenso. Mas acredito que até 11h30 desta manhã tudo esteja normalizado", disse.



Colaboraram Luiz Guido Jr e Ivynara Dias