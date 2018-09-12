IFMS abre inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio

Os interessados podem optar entre nove opções de cursos técnicos integrados: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Estão abertas as inscrições para o Exame de Seleção 2019 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), processo seletivo de ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio. São 1.350 vagas distribuídas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

No Campus Aquidauana, as opções são os cursos técnicos em Edificações e em Informática, sendo oferecidas 80 vagas para cada curso.

O requisito é ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2019. Outra regra para participar é que o candidato tenha o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deverá ser informado no ato da inscrição.

As inscrições poderão ser feitas até 5 de novembro, pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao, onde também está disponível o edital de abertura do processo seletivo.

O candidato deve ler o documento atentamente para compreender as regras do processo seletivo e não perder os prazos do cronograma.

Passo a passo - Para se inscrever, o primeiro passo é fazer o cadastro na Página do Candidato da Central de Seleção. Quem já é cadastrado no sistema não precisa preencher os dados novamente. Depois, é só fazer a inscrição, escolhendo uma das opções de campus, curso e turno oferecidos pelo IFMS.

Um vídeo que explica como o candidato deve fazer a inscrição está disponibilizado na página do Exame, no endereço www.ifms.edu.br/exame.

Em caso de dúvidas, o candidato pode consultar também as Orientações para Cadastro e Inscrição. O documento está disponível na Central de Seleção.

Importante: só serão aceitas inscrições feitas com o CPF do próprio candidato. Não são aceitos os números do documento dos pais ou responsáveis.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 25,00, e o pagamento poderá ser feito até 8 de novembro.

Os candidatos que apresentarem documento que comprove escolaridade em escola pública ficarão isentos da taxa de inscrição. O pedido de isenção deverá ser feito até 19 de outubro, no ato da inscrição, selecionando o item “Isento” e anexando o documento comprobatório.

Ação Afirmativa - Metade das vagas oferecidas é reservada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino fundamental na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deverá ser informada no ato da inscrição. Para mais informações sobre o assunto, o candidato interessado deverá ler atentamente ao item 2 do edital.

No anexo II do edital está disponibilizada a tabela completa das vagas, com as divisões para candidatos de ampla concorrência e das ações afirmativas.

Prova - Será aplicada no dia 25 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS tem campus.

Os candidatos deverão responder 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais, conforme conteúdo programático disponibilizado no anexo III do edital de abertura.

O gabarito deverá ser divulgado no dia seguinte. A previsão é que resultado final do Exame de Seleção 2019 e a primeira chamada sejam publicados no dia 19 de dezembro, com matrículas em janeiro do ano que vem.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, o contato com a Comissão do Exame de Seleção 2019 deve ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.

Técnico Integrado - O estudante cursa, ao mesmo tempo, o ensino médio regular e a formação profissional e tecnológica escolhida. Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mundo de trabalho.

No IFMS, todos os cursos são oferecidos gratuitamente.

Mais informações sobre cada opção ofertada pelo Exame de Seleção 2019 estão disponíveis na página dos Cursos Técnicos Integrados no site institucional:www.ifms.edu.br/cursos/integrado.