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Jovem atleta de Aquidauana conquista dois pódios no 1º Open de Karatê do MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/09/2018 às 15:27

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Aconteceu neste último sábado (8/09), na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, o 1° Open Nacional de Karatê “Takashi Shigeeda”. A competição que contou com aproximadamente 200 karatecas vindos de 4 Estados.

O karateca mirim de Aquidauana, Enzo Gabriel Vidotti Bassi, participou do evento e subiu ao pódio em duas oportunidades, primeiro conquistando a Medalha de Ouro na modalidade Shiai/Kumitê, categoria sub 12, +45 kg, faixa roxa a preta e depois conquistou a Medalha de Prata na modalidade Kata, também na categoria sub 12.

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O atleta mirim tem buscado participar do máximo de competições possíveis para pegar ritmo, já que a final do Campeonato Brasileiro de Karatê está se aproximando. A competição acontecerá no mês de outubro, na cidade de Contagem/MG.

“Estou feliz com os resultados que tenho alcançado, pois o mais importante agora é pegar o ritmo de competição para chegar bem na final do campeonato brasileiro”, falou Enzo. Um fato que merece destaque é o carinho que o atleta mirim tem sido recebido das pessoas em cada competição que tem participado.

“Quero agradecer a todos pelo carinho que tem tido comigo em cada competição que tenho participado, estou muito feliz, espero sempre poder contribuir para a divulgação e popularização do nosso esporte”, finalizou Enzo. As mídias sociais de Enzo esão disponíveis para quem quiser acompanhá-lo: www.facebook.com/blogdoenzo, @bassienzo e www.blogdoenzo.com

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