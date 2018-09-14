Câmara Municipal altera dia da semana e hora das sessões ordinárias da Casa de Leis

A medida, fruto do Projeto de Resolução de nº 001/2018, proposta pelo vereador Edinho Grance (DEM) entrou em vigência a partir desta quarta-feira, 12 de setembro. Conforme o comunicado, depois de 9 anos, as sessões voltam a ser realizadas de manhã.

A Câmara Municipal de Aquidauana divulgou informando à população sobre a alteração do dia da semana e horário das próximas sessões da Casa. A Resolução nº 001/2018, aprovada em plenário, define novo horário e o turno das sessões legislativas, que vão ocorrer todas às quartas-feiras, às 08h30. Antes, aconteciam às terças-feiras, às 19 horas.

De acordo com a Resolução, que recebeu o aval dos 13 parlamentares, ela se justifica em razão da obrigatoriedade da apresentação das proposições, no prazo de 48 horas, antes do início das sessões.

Além disso, segundo a medida, as apresentações das proposições deveriam ocorrer até sexta-feira, portanto, ficariam limitados os trabalhos dos vereadores e da oportunidade de registro das matérias.

Contudo, o parlamentar afirma que a nova resolução tem por objetivo adequar o turno das sessões às de outras câmaras municipais do Estado, que são realizadas no período da manhã.

Ainda conforme declarou, a medida vai possibilitar, inclusive, “que alunos e professores das escolas e universidades possam participar das sessões, bem como de outras entidades representativas da sociedade aquidauanense.”