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Câmara Municipal altera dia da semana e hora das sessões ordinárias da Casa de Leis

Segundo a Resolução 001/2018, as sessões passam a acontecer agora às quartas-feiras, 8h30

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/09/2018 às 11:06

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A Câmara Municipal de Aquidauana divulgou informando à população sobre a alteração do dia da semana e horário das próximas sessões da Casa. A  Resolução nº 001/2018, aprovada em plenário, define novo horário e o turno das sessões legislativas, que vão ocorrer todas às quartas-feiras, às 08h30. Antes, aconteciam às terças-feiras, às 19 horas.

A medida, fruto do Projeto de Resolução de nº 001/2018, proposta pelo vereador Edinho Grance (DEM) entrou em vigência a partir desta quarta-feira, 12 de setembro. Conforme o comunicado, depois de 9 anos, as sessões voltam a ser realizadas de manhã.

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De acordo com a Resolução, que recebeu o aval dos 13 parlamentares, ela se justifica em razão da obrigatoriedade da apresentação das proposições, no prazo de 48 horas, antes do início das sessões.

Além disso, segundo a medida, as apresentações das proposições deveriam ocorrer até sexta-feira, portanto, ficariam limitados os trabalhos dos vereadores e da oportunidade de registro das matérias.

Contudo, o parlamentar afirma que a nova resolução tem por objetivo adequar o turno das sessões às de outras câmaras municipais do Estado, que são realizadas no período da manhã.

Ainda conforme declarou, a medida vai possibilitar, inclusive, “que alunos e professores das escolas e universidades possam participar das sessões, bem como de outras entidades representativas da sociedade aquidauanense.”

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