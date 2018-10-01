Corredores de todas as idades movimentam Aquidauana e Camisão neste final de semana

Domingo (30) último dia de setembro, foi marcado por dois eventos que movimentaram Aquidauana e o distrito de Camisão em torno do esporte que tem ganhado cada vez mais adeptos: a corrida. A primeira aconteceu em Camisão, a Trail Run, que fez parte das ações comemorativas da 1ª Festa do Peixe.

A largada aconteceu às 7h30 da manhã e contou com corredores profissionais e amadores de diversas partes do estado. Um deles, em especial, o seu João, completou a prova dos 10km em apenas 50 minutos. Com fôlego de jovem, o corredor tem 67 anos e pratica a modalidade desde 1991. “Tem que ter coragem para completar uma prova dessa. Pretendo correr ainda por muito tempo. Só não pode parar”, disse, bem-humorado.