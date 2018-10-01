Corredores de todas as idades movimentam Aquidauana e Camisão neste final de semana

Esporte & Saúde
Corrida Carlos Camisão e a 1ª Trail Run da Festa do Peixe reúne centenas de amantes da modalidade
Domingo (30) último dia de setembro, foi marcado por dois eventos que movimentaram Aquidauana e o distrito de Camisão em torno do esporte que tem ganhado cada vez mais adeptos: a corrida. A primeira aconteceu em Camisão, a Trail Run, que fez parte das ações comemorativas da 1ª Festa do Peixe.
A largada aconteceu às 7h30 da manhã e contou com corredores profissionais e amadores de diversas partes do estado. Um deles, em especial, o seu João, completou a prova dos 10km em apenas 50 minutos. Com fôlego de jovem, o corredor tem 67 anos e pratica a modalidade desde 1991. “Tem que ter coragem para completar uma prova dessa. Pretendo correr ainda por muito tempo. Só não pode parar”, disse, bem-humorado.
Já à tarde, às 16 horas, foi a vez da II Corrida Carlos Camisão que abriu as comemorações dos 76 anos do 9º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército. O evento teve início na Lagoa Comprida, tradicional ponto de encontro da população Aquidauanense nos fins de semana, com uma sessão de alongamento e aquecimento dinâmico.
Logo após, foi dada a largada para 5 km de corrida, caminhada e passeio ciclístico, que contou com a participação dos militares do 9 BE Cmb, 7º Batalhão de Polícia Militar, atletas, estudantes e população em geral.
Além de comemorar o aniversário do 9 BE Cmb, a atividade teve por finalidade desenvolver o espírito esportivo e a integração dos militares com a sociedade.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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