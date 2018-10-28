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Eleições em Aquidauana

Das 129 urnas, apenas uma apresentou falha antes da abertura das sessões

Eleições transcorrem com tranquilidade e poucas filas na manhã deste domingo

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/10/2018 às 12:02

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As Eleições durante o período da manhã deste domingo (28) foi tranquilo e sem tumultos em Aquidauana. Os eleitores têm chegado aos poucos nos locais de votação. Segundo Fábio César Dias Dantas, chefe de cartório eleitoral, das 129 urnas eletrônicas em Aquidauana, apenas uma urna teve de ser trocada na Escola Estadual Cândido Mariano, às 7h, antes da abertura oficial da votação.

“Ao ligar o equipamento, percebemos que a tela ficou preta. Por isso, a urna foi substituída antes de começar a votação. Nenhuma a mais deu problema”, explicou o chefe de cartório eleitoral.

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Dúvidas quanto aos locais e sessões também têm sido esclarecidas pelos mesários e equipe do Juizado Eleitoral. “Em cada escola, há dois ou mais auxiliares. Se a pessoa não se lembra onde votar, basta que apresente o documento de identidade para que possamos averiguar imediatamente o local e a sessão de votação”, esclareceu Fábio César.

Acompanhamento da Justiça Eleitoral

O juiz Giuliano Máximo, representando o titular Juliano Duailibi Baungart, esteve em diversos pontos de votação para acompanhar os trabalhos eleitorais. Ao jornal O Pantaneiro, o magistrado afirmou que as urnas estão funcionando corretamente e sem tumulto. “Muitos eleitores ainda estão ausentes, acredito que talvez tenham deixado para votar à tarde em razão das filas no primeiro turno”, considerou.

Quanto ao encerramento das votações, o magistrado disse que a previsão é de que até às 19 horas, todas as urnas já tenham sido apuradas. O funcionamento do cartório da Justiça Eleitoral está a todo o vapor para que a apuração aconteça o mais rápido possível e que conecte aos links do TSE a fim de aparecer a votação”, explicou.

Quanto ao resultado das Eleições para presidente, o juiz afirma que deverá acontecer só após às 19 horas (horário de Brasília).

Para quem quiser acompanhar a apuração simultânea com o programa do TRE, basta ir ao Cartório Eleitoral, de maneira pública e também pela internet.

*Com informações de Luiz Guido Jr e Rhobson Tavares Lima.

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