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Pedagogia promove evento sobre educação especial e formação de professores

O evento será aberto ao público e o participante terá direito ao certificado de 40h

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/11/2018 às 13:35

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Nos dias 26, 27 e 28 de novembro, o curso de Pedagogia do Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS) promoverá um evento para discutir educação especial e formação de professores, além de outros aspectos atuais e emergentes do processo ensino-aprendizagem.

Serão três dias com importantes palestras, mesas-redondas, oficinas e minicursos, que integrarão as atividades do “III Encontro de Educação da UFMS/CPAQ”, “V Fórum de Educação Especial Inclusiva” e “V Encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Interdisciplinar de Professores – GEPFIP”.

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As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://goo.gl/forms/LFcKQ840velR257W2. Haverá também apresentação de trabalhos para comunicação oral. Para submeter seu trabalho, envie, até o dia 20/11, o arquivo para o e-mail: forumespecial2016@gmail.com.

O evento será aberto ao público e o participante terá direito ao certificado de 40h.

Programação

No dia 26 de novembro, às 19h, na unidade I do CPAQ, haverá a palestra de abertura “A formação de professores na contemporaneidade“, a ser ministrada pelo Prof. Warley Carlos de Souza (UFMT) e pela Profa. Egeslaine de Nez (UFMT).

No dia 27 de novembro, das 13h às 17h, ocorrerão as apresentações de trabalhos (comunicação oral), no bloco C da unidade II do CPAQ/UFMS.

No dia 28 de novembro, das 14h às 16h, serão realizados os seguintes minicursos e oficina:

  • Minicurso: “Contação de história“, pela Profa. Carmem Lúcia Dias de Andrade.
  • Minicurso: “Desmistificando o processo de inclusão do estudante com TEA“, pela Profa. Paola Gianotto Braga (SED/MS).
  • Oficina: “Grafismo infantil” – pela Profa. Maria Celéne de Figueiredo Nessimian (UFMS).

Na noite do dia 28 de novembro, a partir das 19h, na unidade I do CPAQ/UFMS, será realizada a mesa-redonda “Base Nacional Comum Curricular – BNCC“, que encerrará o evento.

Para mais informações, entre em contato com a Profa. Janete Rosa da Fonseca, pelo e-mail janete.fonseca@ufms.br.

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