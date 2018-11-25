Banda da Escola CEJAR de Aquidauana é bicampeã na Copa de Bandas e Fanfarras

A Banda de Percussão Marcial Gerson Carlos Russi da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR) de Aquidauana venceu, pelo segundo ano consecutivo, a 2ª Copa da Juventude de Bandas e Fanfarras, no município de Corumbá. O resultado foi anunciado às 22 horas deste sábado (24).

Após a apresentação impecável, a banda do CEJAR consagrou-se campeã nos quesitos musicalidade (1° lugar) e Corpo Coreográfico (1° lugar) e obteve classificação de Campeã Geral. Com isso, tornou-se Bicampeã da competição no biênio 2017/2018 e conquistou mais uma premiação no valor de R$ 1.000.