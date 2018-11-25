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Corumbá

Banda da Escola CEJAR de Aquidauana é bicampeã na Copa de Bandas e Fanfarras

Única banda de percussão marcial da cidade consagra-se a grande vencedora na noite deste sábado

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/11/2018 às 10:56

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A Banda de Percussão Marcial Gerson Carlos Russi da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR) de Aquidauana venceu, pelo segundo ano consecutivo, a 2ª Copa da Juventude de Bandas e Fanfarras, no município de Corumbá. O resultado foi anunciado às 22 horas deste sábado (24).

Após a apresentação impecável, a banda do CEJAR consagrou-se campeã nos quesitos musicalidade (1° lugar) e Corpo Coreográfico (1° lugar) e obteve classificação de Campeã Geral. Com isso, tornou-se Bicampeã da competição no biênio 2017/2018 e conquistou mais uma premiação no valor de R$ 1.000.

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Emocionados, os integrantes da banda, única representante de Aquidauana na competição, agradeceram à Direção Colegiada da escola pelo apoio, aos pais e à Prefeitura Municipal de Aquidauana que os ajudou a participar deste evento.

Copa

Conforme informações divulgadas pelos realizadores do concurso, o evento teve participação de diversas agremiações, representando as respectivas cidades de Mato Grosso do Sul.

O evento teve como objetivo estimular a organização de Bandas e Fanfarras, contribuir para a formação social, formação cultural e artística, desenvolver espírito de equipe, além de contribuir para o desenvolvimento do espírito de responsabilidade e respeito individual e comunitário.

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