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Campus de Aquidauana

Oficina de psicopedagogas da Capital orienta acadêmicos a cuidar das próprias emoções

Acadêmicos de pedagogia, matemática e filosofia são capacitados a lidar com a realidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/11/2018 às 10:58

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Nesta quarta-feira (28) acadêmicos dos cursos de pedagogia, matemática e filosofia do câmpus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) participaram de uma oficina sobre como cuidar de si mesmos antes de cuidar dos outros ministrada por duas profissionais ligadas à Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande.

Liara Barbosa Viera Nogueira é psicóloga e pedagoga e psicopedagoga e Luciene Soares de Souza Caxias também possui a mesma formação. De acordo com Liara, o objetivo da capacitação foi o de despertar a atenção sobre como eles estão lidando com os aspectos de suas vidas.

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“Trouxemos vivências, práticas, rotinas e o que eles precisam fazer para ter uma vida plena, com tranquilidade, equilíbrio emocional, como fazer isso, e como cuidar de si. Eles também identificaram quais aspectos que cada um deve rever em suas vidas”, explicou a psicopedagoga.

Ainda segundo as profissionais da Educação, na correria do dia a dia, muitas vezes esses acadêmicos não param para rever a questão emocional, o que faz com que acabem adoecendo ou mesmo prejudicando a carreira no futuro.

Valorização da vida

Outro aspecto abordado durante a oficina foi quanto à prevenção do suicídio. De acordo com as psicopedagogas, elas também trabalhamo com a valorização da vida na Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande.

“Aqui em Aquidauana, nosso público é formado por acadêmicos dos cursos de pedagogia, matemática e filosofia, mas nós também conversamos sobre a realidade que eles deverão enfrentar em sala de aula. Os alunos estão se automutilando para aliviar a dor, precisamos entender o porquê disso e o que é o suicídio”, explicou Luciene.

A oficina teve duração de 2h30 e todos os acadêmicos que participaram receberam certificados.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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