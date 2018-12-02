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Abertas inscrições para vaga de professor substituto do IFMS de Aquidauana

Interessados devem se inscrever até 9 de dezembro, pela internet. Oferta é, no total, para cinco municípios

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/12/2018 às 11:36

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Estão abertas as inscrições do processo seletivo para contratação de professor substituto do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São ofertadas oito vagas nos campi Aquidauana, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã. 

Serão selecionados docentes para as áreas de Alimentos, Biologia, Educação Física, Informática e Português/Inglês. Para concorrer, é preciso ter formação de nível superior nas respectivas áreas. 

As regras da seleção e demais requisitos de participação estão disponíveis no edital nº 082/2018, publicado na Central de Seleção do IFMS.

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Os interessados podem se inscrever até 9 de dezembro, pela Página do Candidato. A taxa é de R$ 30,00 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 10. 

Seleção - A prova didática de conhecimento específico, com caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no dia 15 de dezembro, com início às 8 horas, nos campi do IFMS onde as vagas são ofertadas. O sorteio do tema ocorrerá no dia anterior, de acordo com itens do conteúdo programático (anexo I do edital). 

Ao se apresentar para a prova didática, o candidato deverá entregar ao representante da banca examinadora uma via do Currículo Lattes devidamente documentado em envelope fechado, contendo a identificação do candidato, área e campus. A análise de títulos será classificatória.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 18 de dezembro.

Remuneração - Com carga horária semanal de 40 horas, a remuneração total varia de R$ 3.584,00 (graduação) a R$ 6.244,00 (doutorado), de acordo com a titulação do selecionado.

Para a vaga de 20 horas semanais, os valores variam de R$ 2.465,00 (graduação) a R$ 3.678,00 (doutorado)

O contrato terá vigência a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação até o limite legal de 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.

Vagas ofertadas

Campus Disciplina Vagas Carga horária semanal
Aquidauana Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web 01 40 horas
Coxim Alimentos 01 40 horas
Informática/Redes de Computadores 01 40 horas
Dourados Educação Física 01 40 horas
Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web 01 40 horas
Português/Inglês 01 40 horas
Nova Andradina Informática Desenvolvimento/Desenvolvimento Web 01 40 horas
Ponta Porã Biologia 01 20 horas

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