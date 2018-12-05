Concurso para professor substituto do IFMS de Aquidauana vai até 9 de dezembro

Oportunidade
Salários podem chegar a R$ 6,2 mil
O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com concurso aberto para preencher oito vagas de professores substitutos. A remuneração pode chegar a R$ 6,2 mil, dependendo da titulação e da carga horária a ser cumprida.
As vagas são para os campi de Aquidauana, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições devem ser feitas até 9 de dezembro, exclusivamente pela Página do Candidato. A taxa é de R$ 30 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até a data do vencimento, 10 de dezembro.
A seleção será feita por meio de provas didática e de títulos. O sorteio do tema da prova didática ocorrerá no dia 14 de dezembro de, às 8h, nos campi Aquidauana, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã.
As provas serão realizadas no dia 15 de dezembro, às 8h, nos campi Aquidauana, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã.
Carga horária: 20 horas semanais. – Remuneração total: R$ 2.465,31 (graduação) a R$ 3.678,83 (doutorado).
Carga horária: 40 horas semanais. – Remuneração total: R$ 3.584,31 (graduação) a R$ 6.244,68 (doutorado).
O contrato vigorará a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União, com possibilidade de prorrogação até o limite legal de 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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