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Concurso para professor substituto do IFMS de Aquidauana vai até 9 de dezembro

Salários podem chegar a R$ 6,2 mil

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/12/2018 às 09:16

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O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com concurso aberto para preencher oito vagas de professores substitutos. A remuneração pode chegar a R$ 6,2 mil, dependendo da titulação e da carga horária a ser cumprida.

As vagas são para os campi de Aquidauana, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições devem ser feitas até 9 de dezembro, exclusivamente pela Página do Candidato. A taxa é de R$ 30 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até a data do vencimento, 10 de dezembro.

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A seleção será feita por meio de provas didática e de títulos. O sorteio do tema da prova didática ocorrerá no dia 14 de dezembro de, às 8h, nos campi Aquidauana, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã.

As provas serão realizadas no dia 15 de dezembro, às 8h, nos campi Aquidauana, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã.

Carga horária: 20 horas semanais. – Remuneração total: R$ 2.465,31 (graduação) a R$ 3.678,83 (doutorado).

Carga horária: 40 horas semanais. – Remuneração total: R$ 3.584,31 (graduação) a R$ 6.244,68 (doutorado).

O contrato vigorará a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União, com possibilidade de prorrogação até o limite legal de 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.

  • Aquidauana: Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web
  • Coxim: Alimentos e Informática/ Redes de Computadores
  • Dourados: Educação Física; Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e Português/Inglês
  • Nova Andradina: Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web
  • Ponta Porã: Licenciatura em ciências biológicas

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