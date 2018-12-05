Concurso para professor substituto do IFMS de Aquidauana vai até 9 de dezembro

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com concurso aberto para preencher oito vagas de professores substitutos. A remuneração pode chegar a R$ 6,2 mil, dependendo da titulação e da carga horária a ser cumprida.

As vagas são para os campi de Aquidauana, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições devem ser feitas até 9 de dezembro, exclusivamente pela Página do Candidato. A taxa é de R$ 30 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até a data do vencimento, 10 de dezembro.