Aquidauanense pega Água Santa neste domingo pela Copa São Paulo

O Aquidauanense começou a Copa São Paulo de Juniores com derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, resultado espera até diferença estrutural dos dois clubes. Neste domingo (6), o Azulão volta a campo pela segunda rodada contra o Água Santa-SP em Diadema. No Grupo 29, Galo e Água Santa lideram com três pontos, já que venceram na primeira rodada e, até por isso, o time sul-mato-grossense precisa vencer para não cair precocemente.

Para o jogo no Estádio Municipal, às 15h, o técnico Mauro Marino não tem problemas para escalar o time, mas fará uma mudança em relação à partida anterior. No meio, Marlon dará lugar à Wendell. O time começa com Paulo no gol; Matheus, Carlos, Vinicius e Osvaldo; Vitor, Pedro, Wendell e Bruno; Henrique e Guilherme.