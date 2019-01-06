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Aquidauanense pega Água Santa neste domingo pela Copa São Paulo

Após derrota para Atlético-MG por 2 a 0, Azulão tem que vencer para ter chance de se recuperar na competição

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/01/2019 às 13:02

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O Aquidauanense começou a Copa São Paulo de Juniores com derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, resultado espera até diferença estrutural dos dois clubes. Neste domingo (6), o Azulão volta a campo pela segunda rodada contra o Água Santa-SP em Diadema. No Grupo 29, Galo e Água Santa lideram com três pontos, já que venceram na primeira rodada e, até por isso, o time sul-mato-grossense precisa vencer para não cair precocemente.

Para o jogo no Estádio Municipal, às 15h, o técnico Mauro Marino não tem problemas para escalar o time, mas fará uma mudança em relação à partida anterior. No meio, Marlon dará lugar à Wendell. O time começa com Paulo no gol; Matheus, Carlos, Vinicius e Osvaldo; Vitor, Pedro, Wendell e Bruno; Henrique e Guilherme.

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De acordo com o treinador, a única preocupação é que o time diminua as falhas cometidas contra o Galo. “A ideia de jogo é a mesma que usamos contra o atlético, mas temos que errar menos. Só a vitória interessa e o elenco sabe desta responsabilidade”, explicou.

A partida entre Água Santa e Aquidauanense poderá ser acompanhada pela FPF TV, no site da Federação Paulista de Futebol. 

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