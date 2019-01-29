Prefeitura de Aquidauana intensifica limpeza nos bairros, praças e prédios

Os servidores da Obras têm se empenhado na capinação, roçada, varrição e coleta de entulhos e lixos em calçadas e vias públicas. Para muitos cidadãos esse pode ser um serviço rotineiro, mas para a Administração Municipal é uma obrigação que a prefeitura tem levado a sério e como tarefa diária, a fim de proporcionar um visual mais agradável à população, em especial às famílias que frequentam as praças e logradouros públicos.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, tem intensificado o trabalho de limpeza e conservação nos bairros, praças e prédios públicos municipais.

O prefeito Odilon Ribeiro pontuou que na medida do possível, dentro do quantitativo de funcionários e maquinário que a secretária tem, as equipes têm trabalhado diuturnamente para deixar a cidade limpa e até mesmo livre de criadouros para mosquito e insetos.

“Ninguém gosta de casa suja. Nós não gostamos de praças e ruas sujas. Uma cidade limpa é mais bonita e mais agradável. A prefeitura está fazendo a parte dela, mas precisamos da colaboração dos moradores também. Todos mantendo seu quintal, sua calçada e terreno limpos, todos saem ganhando, é benefício comunitário”, completou o prefeito.

Outra frente de serviço de limpeza que a prefeitura está executando é nas escolas municipais e centros municipais de educação infantil, inclusive, realizando pequenos reparos e manutenção para que na volta às aulas, previsto para 18 de fevereiro, as unidades escolares estejam limpas, arejadas e preparadas para receber a comunidade escolar.

