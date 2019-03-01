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Cerimônia

Comando de Aquidauana recebe turma do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva

Curso começou em 2018 e esta é a segunda a iniciar a capacitação

Daniele Valentin

Publicado em 01/03/2019 às 14:55

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Crédito do vídeo: Danielle Valentim

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro de Aquidauana realizou a cerimônia de entrada formal da turma de 2019 do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Esta é a segunda turma e formará 20 alunos.

O curso inaugurou no ano passado e formou a primeira turma. Desta vez, o curso começou em fevereiro com 20 alunos e se encerra em novembro.

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O comandante tenente coronel Alexandre Costa ressaltou a importância do evento. "Este é um evento muito importante para nós. Esta é a segunda turma e a cerimônia é constituída de abertura de portões caracterizando a entrada dos alunos no Exército Brasileiro e a formatura de entrega de boina azul ferrete, que considera a condição de alunos, entregue por familiares presentes", disse.

A unidade de Aquidauana é subordinado ao Núcleo do 3º Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Oeste, sediado em Campo Grande.

Evento contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, Vice Selma Suleiman, e representando a câmara municipal, o vereador Válter Neves.

Assista o vídeo abaixo:

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