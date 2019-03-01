Comando de Aquidauana recebe turma do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva

Cerimônia
Curso começou em 2018 e esta é a segunda a iniciar a capacitação
Crédito do vídeo: Danielle Valentim
O 9º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro de Aquidauana realizou a cerimônia de entrada formal da turma de 2019 do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Esta é a segunda turma e formará 20 alunos.
O curso inaugurou no ano passado e formou a primeira turma. Desta vez, o curso começou em fevereiro com 20 alunos e se encerra em novembro.
O comandante tenente coronel Alexandre Costa ressaltou a importância do evento. "Este é um evento muito importante para nós. Esta é a segunda turma e a cerimônia é constituída de abertura de portões caracterizando a entrada dos alunos no Exército Brasileiro e a formatura de entrega de boina azul ferrete, que considera a condição de alunos, entregue por familiares presentes", disse.
A unidade de Aquidauana é subordinado ao Núcleo do 3º Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Oeste, sediado em Campo Grande.
Evento contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, Vice Selma Suleiman, e representando a câmara municipal, o vereador Válter Neves.
Assista o vídeo abaixo:
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS