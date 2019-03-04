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Aos 14 anos, Vitinho acumula títulos no CLC e ganha 2ª moto em 60 dias

Entre 360 inscrições, o adolescente ganhou competição com dois parceiros e também na categoria de bandeira

Daniele Valentin

Publicado em 04/03/2019 às 18:30

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O laçador Victor Luís Vieira de Almeida, de 14 anos, conhecido como “Vitinho” ganhou mais três disputas no CLC (Circuito de Laço Comprido) e conquistou a segunda motocicleta em apenas 60 dias. Duas das competições foram realizadas ao lado dos parceiros Ricardo Coelho e Diego Serpa.

A festa de laço aconteceu entre os dias 1, 2 e 3 de março, no Rancho Vista Alegre de propriedade de Valdir Rosa, em Dois Irmãos do Buriti.

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Orgulhoso, o pai de Victor, Luis Alberto de Almeida, explicou ao jornal O Pantaneiro que a principal disputa tinha uma motocicleta como prêmio.

“Esse ano foi a segunda moto que ele ganhou, no começo do ano em janeiro ele ganhou uma moto no Rancho Godito em Miranda. Desta vez foram realizadas inscrições de 360 duplas. Vitinho ganhou com dois parceiros, Victor Luís e Ricardo Coelho e Victor Luís e Diego Serpa. Ele também foi campeão da categoria dele que é a Bandeira”, disse o pai.

O CLC é um dos maiores circuitos de laço do Brasil, que reúne aproximadamente 190 equipes de todo país. São disputadas 11 etapas durante todo ano e a mais importante de todas é o Brasileirão, que possui a considerada maior pista coberta da América Latina.

A equipe que Víctor Luís Vieira de Almeida laça no CLC é a LVJ Bovinos/Agropecuária Santa Helena. Apesar da pouca idade, Victor acumula títulos nas categorias laçadoras e em março do ano passado conquistou o campeonato de 'Vaca Gorda em Trio'. 

No mesmo ano, ele também foi campeão de 'Trio de Equipe', campeão da 'Força C' e campeão individual como 'Melhor Laçador da Festa no Clube de Laço Pantaneiro'.

 

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