Curso de Zootecnia da UEMS de Aquidauana comemora 25 anos em maio

Jubileu
No dia 13 estão programadas atividades comemorativas do Dia do Zootecnista e do Jubileu de Prata da Zootecnia Sul-mato-grossense
No dia 13 estão programadas atividades comemorativas do Dia do Zootecnista e do Jubileu de Prata da Zootecnia Sul-mato-grossense. Nos dias 14 e 15, o VII Encontro Científico da Zootecnia UEMS – ECZ, com palestras e apresentação de resumos científicos. Nos dias 16 e 17, mini-cursos promovidos pelos alunos do 5º ano; e no dia 18 o encerramento com o tradicional Churrasco da Zootecnia.
A submissão de resumos para o VIII Encontro Científico da Zootecnia da UEMS pode ser feita até 15 de abril.
Saiba mais em: http://zootecniauems.com.br/
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS