Sexta-feira de tempo parcialmente nublado, sem chuva em Aquidauana

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a sexta-feira será de tempo claro a parcialmente nublado em Aquidauana, Anastácio e região. A mínima será de 24°C e a máxima de 35°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 85%.

Para os próximos dias, o tempo fica de sol entre nuvens. Segundo o Inmet, deve ser assim pelo menos até terça-feira, sem previsão de chuva até lá. Neste período, a mínima fica entre 21°C e a máxima entre 32°C. Com ligeiro declínio da temperatura máxima.