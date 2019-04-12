Sexta-feira de tempo parcialmente nublado, sem chuva em Aquidauana

Tempo
A mínima será de 24°C e a máxima de 35°C
Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a sexta-feira será de tempo claro a parcialmente nublado em Aquidauana, Anastácio e região. A mínima será de 24°C e a máxima de 35°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 85%.
Para os próximos dias, o tempo fica de sol entre nuvens. Segundo o Inmet, deve ser assim pelo menos até terça-feira, sem previsão de chuva até lá. Neste período, a mínima fica entre 21°C e a máxima entre 32°C. Com ligeiro declínio da temperatura máxima.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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