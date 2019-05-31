Jovem de 28 anos fica ferida em acidente entre duas motos em Aquidauana

Motociclista de 28 anos teve ferimento no dedo da mão direita ao se envolver em acidente de trânsito com outra moto por volta das 18 horas, de ontem, na Rua Teodoro Rondon, em Aquidauana. O outro piloto fugiu do local e até o momento não foi identificado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas motos seguiam sentido Anastácio, quando na altura da Cândido Mariano, uma das motos ultrapassou pela direita e entrou na frente da outra dando tentando virar à esquerda, provocando a colisão.

A vítima, que estava em uma Bros, ficou caída com o dedo ferido, sendo resgatada e encaminhada ao pronto-socorro. Ela também reclamava de dores lombares, mas segundo os socorristas, não corre risco.