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Inauguração da nova agência da Sicredi Pantanal MS movimenta Rua Teodoro Rondon

Evento deste sábado teve a presença de autoridades e show ao público de Juliana Monteiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/06/2019 às 08:57

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Na noite deste sábado (15) a inauguração da nova agência da Sicredi Pantanal MS festejou a ampliação da unidade em Aquidauana. Com instalações mais modernas e mobiliário que atende com mais conforto aos associados, o evento contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, do presidente da OCB/MS, Celso Régis e o presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa. Demais conselheiros administrativos e fiscais também confraternizaram junto aos associados. Em seguida, a comunidade também participou da festa, com o show da cantora Juliana Monteiro. A Rua Teodoro Rondon foi fechada para que a população pudesse se divertir com tranquilidade e também conheceram a proposta da Sicredi Pantanal MS, que acredita na força do desenvolvimento local.

Localizada na Rua Teodoro Rondon, agora o novo endereço passa a ser no número 790, centro da cidade, com instalações inovadoras que visam conceder a melhor experiência de atendimento aos clientes da região.

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A unidade da Sicredi Pantanal MS foi inaugurada em junho de 2009. Dez nos depois, a comemoração esse ano será grandiosa. O novo espaço é adequado à nova proposta da instituição, onde as pessoas se sintam inspiradas e vivam a experiência da marca.

30 anos de história

Prestes a completar 30 anos no próximo dia 4 de julho, a Sicredi Pantanal MS, a gestão democrática é um de seus princípios universais no âmbito do cooperativismo. Na prática, ela direciona os associados das cooperativas a votar e serem votados. Com isso, eles ajudam a decidir e construir os rumos do negócio. A Sicredi Pantanal MS é uma instituição financeira cooperativa, com quase 20 mil associados, presente em seis cidades do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e no desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,7 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

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