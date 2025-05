Aquidauana realiza recuperação de ruas no bairro Serraria

Agecom/Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou na última sexta-feira (09) a recuperação das ruas Roberto Scaff e Antonio Nogueira, localizadas na parte baixa do bairro Serraria, próximo ao Atacado Leve Max. A ação contou com apoio da Siderúrgica Simasul.



As vias frequentemente sofrem com alagamentos em dias de chuva intensa, quando a água ultrapassa o nível da rua, provocando buracos e tornando o tráfego praticamente impossível. Para resolver o problema, a prefeitura iniciou um processo de aterramento nos pontos críticos, utilizando escória de minério cedida pela siderúrgica. O material tem como objetivo estabilizar o solo e evitar a formação de novas crateras.



Durante os trabalhos, várias toneladas de escória foram aplicadas ao longo das ruas e máquinas realizaram o nivelamento do terreno, garantindo melhores condições de mobilidade para os moradores da região.

