Chuva faz esgoto transbordar e dejetos são lançados em quintais no Lídio Barbieri

Anastácio
Moradora se desespera com situação
Moradora há oito anos no Bairro Lídio Barbieri, em Anastácio, Márcia de Oliveira Martins, de 41 anos, está desesperada com os alagamentos. As chuvas desta terça-feira encheram o rio Aquidauana, que avançou para o quintal dela, matando criação de aves. O esgotou não suportou e estourou, lançando dejetos no quintal. "Parece um chiqueiro", disse.
Márcia alega que os moradores da região têm sido esquecidos pelo poder público. Em outra recente cheia, ela foi obrigada a destruir o muro da casa para que a água pudesse escoar. Desta vez, já não tinha mais o que fazer, a não ser tentar salvar o que conseguisse. "Não aguento mais. Já pensei até em acionar o Ministério Público", alegou ela, emocionada.
Segundo Márcia, toda chuva traz preocupação, pois como não há sistema de drenagem eficaz na região, a água acumula rapidamente. "Meus pintinhos morreram afogados. É muito desesperador, porque sentimos que as pessoas não se importam com nossa situação". Só de manhã, choveu aproximadamente 150 milímetros na região.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
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