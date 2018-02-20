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Chuva faz esgoto transbordar e dejetos são lançados em quintais no Lídio Barbieri

Moradora se desespera com situação

Renan Nucci

Publicado em 20/02/2018 às 17:11

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Moradora há oito anos no Bairro Lídio Barbieri, em Anastácio, Márcia de Oliveira Martins, de 41 anos, está desesperada com os alagamentos. As chuvas desta terça-feira encheram o rio Aquidauana, que avançou para o quintal dela, matando criação de aves. O esgotou não suportou e estourou, lançando dejetos no quintal. "Parece um chiqueiro", disse.

Márcia alega que os moradores da região têm sido esquecidos pelo poder público. Em outra recente cheia, ela foi obrigada a destruir o muro da casa para que a água pudesse escoar. Desta vez, já não tinha mais o que fazer, a não ser tentar salvar o que conseguisse. "Não aguento mais. Já pensei até em acionar o Ministério Público", alegou ela, emocionada.

Segundo Márcia, toda chuva traz preocupação, pois como não há sistema de drenagem eficaz na região, a água acumula rapidamente. "Meus pintinhos morreram afogados. É muito desesperador, porque sentimos que as pessoas não se importam com nossa situação". Só de manhã, choveu aproximadamente 150 milímetros na região.
 

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