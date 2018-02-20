Durante chuva, rio Aquidauana sobe rápido e alaga estrutura do Pesqueiro 110

Por causa das fortes chuvas, em poucos minutos a água tomou conta da estrutura do Pesqueiro 110, localizado às margens da BR-262, em Aquidauana. Segundo Carlos Sato, gerente do estabelecimento, o Rio Aquidauana começou a subir por volta das 7 horas, mas logo em seguida todo o local estava alagado.

De acordo com a Defesa Civil, foram aproximadamente 150 milímetros de chuva só de manhã. "Foi muito rápido. Quando a gente se deu conta a água já estava aqui. Não era nem 9 horas e já tinha alagado tudo", disse Sato.

Segundo ele, não houve prejuízos de grande monta, exceto o trabalho necessário para limpar o local, já que foram invadidos quartos, a cozinha e até mesmo as piscinas. "A pesca estava fechada, então não há prejuízo quanto a isso. O maior problema é a limpeza", disse.

