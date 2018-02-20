Durante chuva, rio Aquidauana sobe rápido e alaga estrutura do Pesqueiro 110

Cheia do Rio Aquidauana
Foram invadidos quartos, a cozinha e até mesmo as piscinas
Por causa das fortes chuvas, em poucos minutos a água tomou conta da estrutura do Pesqueiro 110, localizado às margens da BR-262, em Aquidauana. Segundo Carlos Sato, gerente do estabelecimento, o Rio Aquidauana começou a subir por volta das 7 horas, mas logo em seguida todo o local estava alagado.
De acordo com a Defesa Civil, foram aproximadamente 150 milímetros de chuva só de manhã. "Foi muito rápido. Quando a gente se deu conta a água já estava aqui. Não era nem 9 horas e já tinha alagado tudo", disse Sato.
Segundo ele, não houve prejuízos de grande monta, exceto o trabalho necessário para limpar o local, já que foram invadidos quartos, a cozinha e até mesmo as piscinas. "A pesca estava fechada, então não há prejuízo quanto a isso. O maior problema é a limpeza", disse.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
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