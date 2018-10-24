Reinaldo tem 54% e Odilon surge com 46% de votos válidos, aponta pesquisa

De acordo com o jornal Campo Grande News, entre 20 e 22 de outubro de 2018, o levantamento consultou 1.460 eleitores de 37 cidades do Estado, distribuídas em oito regiões geográficas. Os percentuais dos postulantes não leva em conta os brancos, nulos e indecisos.

Pesquisa do Ibrape (Instituto Brasileiro de Pesquisa Opinião Pública), divulgada nesta quarta-feira (dia 24), aponta Reinaldo Azambuja (PSDB), atual governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição, com 54% dos votos válidos, enquanto seu adversário nas urnas, o juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT), surge com 46% das intenções.

Considerando a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Reinaldo aparece com 57% e 51%. Odilon oscila entre 43% e 49%.

A pesquisa também perguntou ao eleitor, com tudo que tem visto em debates na televisão, propostas e atitudes, se a decisão de voto pode mudar ou é definitiva. Somente 7% admitem que podem mudar de voto, enquanto 90% garantem que a decisão já é definitiva e 3% não sabem. A consulta está registrada sob o registro TRE-MS-04982/2018.

Os dois disputam o 2º turno do pleito eleitoral, cuja votação será no próximo domingo (dia 28).