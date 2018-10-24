Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:30

Buscar

Últimas notícias
X

Ibrape

Reinaldo tem 54% e Odilon surge com 46% de votos válidos, aponta pesquisa

Os dois candidatos ao Governo do Estado disputam o 2º turno das eleições, cuja votação domingo (dia 28)

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/10/2018 às 10:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pesquisa do Ibrape (Instituto Brasileiro de Pesquisa Opinião Pública), divulgada nesta quarta-feira (dia 24), aponta Reinaldo Azambuja (PSDB), atual governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição, com 54% dos votos válidos, enquanto seu adversário nas urnas, o juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT), surge com 46% das intenções.

De acordo com o jornal Campo Grande News, entre 20 e 22 de outubro de 2018, o levantamento consultou 1.460 eleitores de 37 cidades do Estado, distribuídas em oito regiões geográficas. Os percentuais dos postulantes não leva em conta os brancos, nulos e indecisos.

Leia Também

• Reinaldo e Bolsonaro vão atuar juntos para ampliar segurança em MS

• Fetems confirma: Reinaldo Azambuja paga o melhor salário de professor do Brasil

• Reinaldo firma compromisso com lei de incentivo ao esporte e investe de um milhão no setor

Considerando a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Reinaldo aparece com 57% e 51%. Odilon oscila entre 43% e 49%.

A pesquisa também perguntou ao eleitor, com tudo que tem visto em debates na televisão, propostas e atitudes, se a decisão de voto pode mudar ou é definitiva. Somente 7% admitem que podem mudar de voto, enquanto 90% garantem que a decisão já é definitiva e 3% não sabem. A consulta está registrada sob o registro TRE-MS-04982/2018.

Os dois disputam o 2º turno do pleito eleitoral, cuja votação será no próximo domingo (dia 28).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo