Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Venha conferir nossas ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|
PRODUTOS
|
R$
|
HORT FRUT
|
|
CHEIRO VERDE - MÇ
|
R$ 1,19
|
LARANJA - KG
|
R$ 1,99
|
BETERRABA - KG
|
R$ 1,95
|
CEBOLA COMUM – KG
|
R$ 1,39
|
CENOURA - KG
|
R$ 2,19
|
MAÇÃ NACIONAL- KG
|
R$ 3,09
|
MELANCIA - KG
|
R$ 1,55
|
BATATA COMUM - KG
|
R$ 1,65
|
BATATA DOCE KG
|
R$ 1,65
|
TOMATE SALADA - KG
|
R$ 2,75
|
REPOLHO VERDE - KG
|
R$ 1,59
|
BANANA NANICA -KG
|
R$ 1,79
|
MAMÃO FORMOSO KG
|
R$ 1,95
|
MANDIOCA C/ CASCA -KG
|
R$ 3,19
|
PIMENTÃO VERDE –KG
|
R$ 4,49
|
A Ç O U G U E
|
|
CARNE MOIDA BOVINO – KG
|
R$ 9,99
|
MUSCULO BOVINO – KG
|
R$ 10,59
|
COXÃO DURO BOVINO - KG
|
R$ 15,95
|
CONTRA FILÉ BOVINO –KG
|
R$ 17,99
|
AGULHA BOVINO –KG
|
R$ 10,99
|
CAPA DE CONTRA FILÉ BOVINO FRIBOI -KG
|
R$ 14,29
|
PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI - KG
|
R$ 13,39
|
MIOLO DA AGULHA BOVINO -KG
|
R$ 15,89
|
PATINHO BOVINO - KG
|
R$ 15,95
|
PALETA BOVINO - KG
|
R$ 12,69
|
FRIOS
|
|
COXA SOBRE COXA DE FRANGO BELLO KG
|
R$ 4,39
|
SALSICHA HOT DOG COPACOL CONGELADA - KG
|
R$ 5,89
|
LINGÜIÇA FINA DE FRANGO COPACOL - KG
|
R$ 10,98
|
MERCEARIA
|
|
BOMBONS ARCOR SORTIDOS 171 G
|
R$ 7,55
|
ARROZ PRATI LONGO FINO -5KG
|
R$ 11,99
|
FEIJAO SUPER REDE -1KG
|
R$ 2,99
|
AÇUCAR CRISTAL SILOE – 2KG
|
R$ 5,29
|
BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG
|
R$ 32,59
|
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO -1L
|
R$ 3,09
|
FARINHA DE MANDIOCA DEUSA BIJU – 500GR
|
R$ 5,75
|
LEITE DE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G
|
R$ 4,69
|
CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G
|
R$ 2,29
|
MISTURA P/ BOLO DALLAS 400G
|
R$ 2,68
|
TEMPERO SAZON 60G
|
R$ 2,99
|
BEBIDAS
|
|
REFRIGERANTE TAUBAIANA -2LT
|
R$ 2,65
|
SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 LT
|
R$ 4,29
|
REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LT - UNID
|
R$ 5,29
|
HIGIENE E LIMPEZA
|
|
SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO PG 900 G LEV E- 1KG –GRATIS 100 G
|
R$ 6,99
|
KIT TINTURA COR & TON (EXCETO VERMELHAS) 125G
|
R$ 9,85
|
DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ML
|
R$ 2,99
|
DETERGENTE FACILLE 500 ML
|
R$ 1,59
|
MULTIUSO UAU - 500ML
|
R$ 2,79
|
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP (C/ 12 UNID/ 30 MTS)
|
R$ 12,49
|
AGUA SANITARIA CANDURA – 1 LT
|
R$ 2,29
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS