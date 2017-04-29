Sabadão é o dia da Explosão de Promoções no Supermercado Santa Clara

PRODUTOS R$

HORT FRUT

CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,39

LARANJA - Kg R$ 1,19

BETERRABA - kg R$ 1,68

CEBOLA COMUM – kg R$ 1,99

CENOURA - kg R$ 1,99

MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 2,35

MELANCIA - kg R$ 1,15

BATATA COMUM - kg R$ 2,25

BATATA DOCE kg R$ 1,49

TOMATE SALADA - kg R$ 3,69

REPOLHO VERDE - kg R$ 1,69

BANANA NANICA -KG R$ 1,99

MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49

PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,98

A Ç O U G U E

ALCATRA BOVINA - Kg R$ 18,78

CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,78

COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 17,98

PATINHO BOVINO – kg R$ 15,98

COXÃO DURO BOVINO – kg R$ 15,78

MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 15,18

AGULHA BOVINA - kg R$ 10,58

PALETA BOVINA – kg R$ 12,48

CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,98

MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,58

PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI -kg R$ 13,98

CARRÉ SUÍNO AURORA – kg * R$ 9,95

FRIOS

LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA ESTRELA - kg R$ 14,55

LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL S/ PIMENTA ESTRELA - kg R$ 14,55

APRESUNTADO PEPERI –kg * R$ 9,49

MERCEARIA

ARROZ CORADINI – TIPO 1 – 5 KG * R$ 10,95

OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ml – UNID R$ 2,98

FEIJAO SUPER REDE -1 kg * R$ 3,35

FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg * R$ 1,85

CAFÉ AGRICULTOR – 250 g * R$ 4,29

CAFÉ AGRICULTOR – 500 g * R$ 8,58

MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 GR * R$ 2,68

LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L R$ 2,99

LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L R$ 2,99

LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO NESTLE - 400G R$ 12,99

ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 SACHET- 800G R$ 11,79

MACARRÃO C/ OVOS DALLAS (EXCETO NINHO E GRAVATA – 500gr * R$ 2,22

MACARRÃO MIOJO NISSIN LÁMEN - 85 g * R$ 1,12

MOLHO DE TOMATE D’ AJUDA - 340G * R$ 1,39

TEMPERO SAZÓN – 60 gr * R$ 2,89

LEITE CONDESADO VENCEDOR TP – 395 g * R$ 3,35

CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 g * R$ 2,29

BISCOITO TRIUNFO – 375 g * R$ 3,55

ROSQUINHA TRIUNFO – 400 g * R$ 4,69

REFRESCO EM PÓ MAIS – 25 g * R$ 0,79

ERVA TERERE BARAO - 500GR R$ 3,75

BEBIDAS

CERVEJA CONTI ZERO GRAU - 269 ML - UNID * R$ 1,55

CERVEJA NOVA SHIN – 350 ML – UNID R$ 1,75

HIGIENE E LIMPEZA

SABAO EM PO OMO MULTI AÇÃO- 1KG R$ 6,99

SHAMPOO SUAVE - 325ml R$ 3,99

CONDICIONADOR SUAVE - 325 ml R$ 6,19

SABONETE PALMOLIVE NATURALS – 150 g * R$ 1,98

PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA (LEVE 12 PG 11) R$ 11,99

CREME DENTAL SORRISO TRIPLA WHITE – 70gr R$ 1,55

AGUA SANITÁRIA GIRANDO SOL – 2 lt * R$ 4,08

AMACIANTE CONCENTRADO UAU – 500 ml * R$ 4,49

DETERGENTE GIRANDO DO SOL – 500 ml * R$ 1,55