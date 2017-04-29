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Santa Clara

Sabadão é o dia da Explosão de Promoções no Supermercado Santa Clara

Faça parte dessa explosão de preços baixos

Rhobson ADM

Publicado em 29/04/2017 às 06:15

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS  R$ 
HORT FRUT  
CHEIRO  VERDE    -  Mç  R$         1,39
LARANJA   -  Kg  R$         1,19
BETERRABA  -  kg  R$         1,68
CEBOLA COMUM – kg  R$         1,99
CENOURA  -   kg  R$         1,99
MAÇÃ NACIONAL-  kg     R$         2,35
MELANCIA     -  kg  R$         1,15
BATATA COMUM   -   kg  R$         2,25
BATATA DOCE    kg  R$         1,49
TOMATE SALADA  -   kg  R$         3,69
REPOLHO VERDE  -  kg  R$         1,69
BANANA NANICA -KG  R$         1,99
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$         3,49
PIMENTÃO VERDE –KG  R$         4,98
A Ç O U G U E  
ALCATRA BOVINA  - Kg  R$        18,78
CONTRA FILÉ BOVINO – kg  R$        17,78
COXÃO MOLE BOVINO – kg  R$        17,98
PATINHO BOVINO – kg  R$        15,98
COXÃO DURO BOVINO – kg  R$        15,78
MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg  R$        15,18
AGULHA BOVINA -  kg  R$        10,58
PALETA BOVINA – kg  R$        12,48
CARNE MOIDA BOVINA – kg  R$         9,98
MUSCULO BOVINO -  kg  R$        10,58
PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI -kg  R$        13,98
CARRÉ SUÍNO AURORA – kg *  R$         9,95
FRIOS  
LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL  APIMENTADA ESTRELA - kg  R$        14,55
LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL   S/ PIMENTA ESTRELA - kg  R$        14,55
APRESUNTADO PEPERI –kg    *  R$         9,49
MERCEARIA  
ARROZ CORADINI – TIPO 1 – 5 KG   *  R$        10,95
OLEO  DE SOJA CONCORDIA – 900 ml – UNID   R$         2,98
FEIJAO SUPER REDE   -1 kg   *  R$         3,35
FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg  *  R$         1,85
CAFÉ AGRICULTOR – 250 g    *  R$         4,29
CAFÉ AGRICULTOR – 500 g   *  R$         8,58
MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 GR   *  R$         2,68
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L  R$         2,99
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L  R$         2,99
LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO NESTLE - 400G  R$        12,99
ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 SACHET-  800G  R$        11,79
MACARRÃO C/ OVOS  DALLAS  (EXCETO NINHO E GRAVATA – 500gr    *  R$         2,22
MACARRÃO  MIOJO NISSIN LÁMEN  -   85 g *  R$         1,12
MOLHO  DE  TOMATE  D’ AJUDA    -  340G   *  R$         1,39
TEMPERO SAZÓN – 60 gr    *  R$         2,89
LEITE CONDESADO VENCEDOR TP – 395 g   *  R$         3,35
CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 g   *  R$         2,29
BISCOITO TRIUNFO – 375 g    *  R$         3,55
ROSQUINHA TRIUNFO – 400 g   *  R$         4,69
REFRESCO EM PÓ MAIS – 25 g   *    R$         0,79
ERVA TERERE BARAO  - 500GR  R$         3,75
BEBIDAS  
CERVEJA CONTI ZERO GRAU -  269 ML  - UNID   *  R$         1,55
CERVEJA NOVA SHIN – 350 ML – UNID    R$         1,75
HIGIENE   E  LIMPEZA  
SABAO  EM  PO  OMO  MULTI AÇÃO- 1KG  R$         6,99
SHAMPOO    SUAVE  - 325ml  R$         3,99
CONDICIONADOR   SUAVE  - 325 ml  R$         6,19
SABONETE PALMOLIVE NATURALS – 150 g   *  R$         1,98
PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA (LEVE  12 PG 11)       R$        11,99
CREME DENTAL  SORRISO  TRIPLA  WHITE – 70gr  R$         1,55
AGUA  SANITÁRIA GIRANDO SOL – 2 lt    *  R$         4,08
AMACIANTE CONCENTRADO UAU – 500 ml   *  R$         4,49
DETERGENTE GIRANDO  DO SOL – 500 ml   *  R$         1,55
MULTIUSO FACILLE – 550 ml   *  R$         2,69

 Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

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Endereço dos Supermercados Santa clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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