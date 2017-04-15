O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS Leia Também • Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara • Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara • Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara VALOR HORT FRUT CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,39 LARANJA - Kg R$ 1,48 BETERRABA - kg R$ 1,98 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,44 CENOURA - kg R$ 1,69 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 2,39 MELANCIA - kg R$ 1,19 BATATA COMUM - kg R$ 2,15 BATATA DOCE kg R$ 1,65 TOMATE SALADA - kg R$ 4,65 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,89 BANANA NANICA -KG R$ 2,59 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,98 A Ç O U G U E CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,78 COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 17,98 PATINHO BOVINO – kg R$ 15,78 COXÃO DURO BOVINO – kg R$ 15,78 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 15,68 AGULHA BOVINA - kg R$ 10,88 PALETA BOVINA – kg R$ 12,48 CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO FRIBOI – kg R$ 14,48 PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – kg R$ 14,48 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,98 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,58 FRIOS MORTADELA COPACOL DE FRANGO - 500 g R$ 1,49 MORTELA COPACOL S/TOUCINHO – 2kg R$ 5,49 APRESUNTADO LANCHE PEPERI – KG R$ 7,75 MERCEARIA ARROZ MAX PIOVESAN -5KG R$ 10,35 ARROZ BRILHANTE – TIPO 1 – 5 KG R$ 11,79 OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ml - UNID R$ 3,55 FEIJAO SUPER REDE -1 kg R$ 3,49 FARINHA DETRIGO LINDA – 1kg R$ 1,89 BOMBOM SONHO DE VALSA- pct - 1KG R$ 32,59 BOMBOM OURO BRANCO –pct - 1KG R$ 32,59 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L R$ 2,69 AZEITONA VERDE ZAELI POUCHET - 200G R$ 3,89 MISTURA PARA BOLO ZAELI SABORES - 450 G R$ 3,39 CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr R$ 9,19 BOMBONS ARCOR SORTIDOS – 171gr R$ 7,39 AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2 kg R$ 5,36 MOLHODE TOMATE QUERO TRADICIONAL - 340G R$ 1,09 ACHOCOLATADO ZAELI ENERGIA – 400gr - SACHE R$ 4,15 ERVA MATE CAMPANARIO 500 g - SABORES R$ 7,99 BISCOITO VITARELLA - 400 g ( EXCETO O INTEGRAL) R$ 3,58 DOCE DE LEITE ILOLAY - 400 g R$ 6,79 BEBIDAS SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 lt R$ 4,29 REFRIGERANTE CONTI COLA 2 LT - UNID R$ 3,15 REFRIGERANTE COCA COLA LATA - 350 ML - UNID R$ 1,95 CERVEJA NOVA SCHIN 350ML - UNID R$ 1,75 CERVEJA SKOL 350ml CX PROMOCIONAL COM 18unidades R$ 34,02 HIGIENE E LIMPEZA SABAO EM PO OMO MULTI AÇÃO- 1KG R$ 6,99 SHAMPOO SUAVE - 325ml R$ 3,99 CONDICIONADOR SUAVE - 325 ml R$ 6,19 DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ml R$ 2,99 DETERGENTE LIMPOL 500 ml R$ 1,49 CREME DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA WHITE – 70gr R$ 1,55 AMACINATE YPE 2lt – FRANGANCIAS R$ 5,86 PAPEL HIGIENCIO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA (Lv 12 Pg 11) R$ 12,49 AGUA SANITARIA DA ILHA – 1lt R$ 1,99

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Endereço dos Supermercados Santa clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613