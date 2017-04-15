Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|
PRODUTOS
|
VALOR
|
HORT FRUT
|
CHEIRO VERDE - Mç
|
R$ 1,39
|
LARANJA - Kg
|
R$ 1,48
|
BETERRABA - kg
|
R$ 1,98
|
CEBOLA COMUM – kg
|
R$ 1,44
|
CENOURA - kg
|
R$ 1,69
|
MAÇÃ NACIONAL- kg
|
R$ 2,39
|
MELANCIA - kg
|
R$ 1,19
|
BATATA COMUM - kg
|
R$ 2,15
|
BATATA DOCE kg
|
R$ 1,65
|
TOMATE SALADA - kg
|
R$ 4,65
|
REPOLHO VERDE - kg
|
R$ 1,89
|
BANANA NANICA -KG
|
R$ 2,59
|
MANDIOCA C/ CASCA -KG
|
R$ 3,49
|
PIMENTÃO VERDE –KG
|
R$ 4,98
|
A Ç O U G U E
|
CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|
R$ 17,78
|
COXÃO MOLE BOVINO – kg
|
R$ 17,98
|
PATINHO BOVINO – kg
|
R$ 15,78
|
COXÃO DURO BOVINO – kg
|
R$ 15,78
|
MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|
R$ 15,68
|
AGULHA BOVINA - kg
|
R$ 10,88
|
PALETA BOVINA – kg
|
R$ 12,48
|
CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO FRIBOI – kg
|
R$ 14,48
|
PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – kg
|
R$ 14,48
|
CARNE MOIDA BOVINA – kg
|
R$ 9,98
|
MUSCULO BOVINO - kg
|
R$ 10,58
|
FRIOS
|
MORTADELA COPACOL DE FRANGO - 500 g
|
R$ 1,49
|
MORTELA COPACOL S/TOUCINHO – 2kg
|
R$ 5,49
|
APRESUNTADO LANCHE PEPERI – KG
|
R$ 7,75
|
MERCEARIA
|
ARROZ MAX PIOVESAN -5KG
|
R$ 10,35
|
ARROZ BRILHANTE – TIPO 1 – 5 KG
|
R$ 11,79
|
OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ml - UNID
|
R$ 3,55
|
FEIJAO SUPER REDE -1 kg
|
R$ 3,49
|
FARINHA DETRIGO LINDA – 1kg
|
R$ 1,89
|
BOMBOM SONHO DE VALSA- pct - 1KG
|
R$ 32,59
|
BOMBOM OURO BRANCO –pct - 1KG
|
R$ 32,59
|
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L
|
R$ 2,99
|
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L
|
R$ 2,69
|
AZEITONA VERDE ZAELI POUCHET - 200G
|
R$ 3,89
|
MISTURA PARA BOLO ZAELI SABORES - 450 G
|
R$ 3,39
|
CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr
|
R$ 9,19
|
BOMBONS ARCOR SORTIDOS – 171gr
|
R$ 7,39
|
AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2 kg
|
R$ 5,36
|
MOLHODE TOMATE QUERO TRADICIONAL - 340G
|
R$ 1,09
|
ACHOCOLATADO ZAELI ENERGIA – 400gr - SACHE
|
R$ 4,15
|
ERVA MATE CAMPANARIO 500 g - SABORES
|
R$ 7,99
|
BISCOITO VITARELLA - 400 g ( EXCETO O INTEGRAL)
|
R$ 3,58
|
DOCE DE LEITE ILOLAY - 400 g
|
R$ 6,79
|
BEBIDAS
|
SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 lt
|
R$ 4,29
|
REFRIGERANTE CONTI COLA 2 LT - UNID
|
R$ 3,15
|
REFRIGERANTE COCA COLA LATA - 350 ML - UNID
|
R$ 1,95
|
CERVEJA NOVA SCHIN 350ML - UNID
|
R$ 1,75
|
CERVEJA SKOL 350ml CX PROMOCIONAL COM 18unidades
|
R$ 34,02
|
HIGIENE E LIMPEZA
|
SABAO EM PO OMO MULTI AÇÃO- 1KG
|
R$ 6,99
|
SHAMPOO SUAVE - 325ml
|
R$ 3,99
|
CONDICIONADOR SUAVE - 325 ml
|
R$ 6,19
|
DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ml
|
R$ 2,99
|
DETERGENTE LIMPOL 500 ml
|
R$ 1,49
|
CREME DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA WHITE – 70gr
|
R$ 1,55
|
AMACINATE YPE 2lt – FRANGANCIAS
|
R$ 5,86
|
PAPEL HIGIENCIO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA (Lv 12 Pg 11)
|
R$ 12,49
|
AGUA SANITARIA DA ILHA – 1lt
|
R$ 1,99
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Endereço dos Supermercados Santa clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
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Atendimento especializado
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS