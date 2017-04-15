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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Venha conferir nossas ofertas

Rhobson ADM

Publicado em 15/04/2017 às 09:30

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

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• Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

 VALOR 

HORT FRUT

CHEIRO  VERDE    -  Mç

 R$                    1,39

LARANJA   -  Kg

 R$                    1,48

BETERRABA  -  kg

 R$                    1,98

CEBOLA COMUM – kg

 R$                    1,44

CENOURA  -   kg

 R$                    1,69

MAÇÃ NACIONAL-  kg  

 R$                    2,39

MELANCIA     -  kg

 R$                    1,19

BATATA COMUM   -   kg

 R$                    2,15

BATATA DOCE    kg

 R$                    1,65

TOMATE SALADA  -   kg

 R$                    4,65

REPOLHO VERDE  -  kg

 R$                    1,89

BANANA NANICA -KG

 R$                    2,59

MANDIOCA C/ CASCA -KG

 R$                    3,49

PIMENTÃO VERDE –KG

 R$                    4,98

A Ç O U G U E

CONTRA FILÉ BOVINO – kg

 R$                  17,78

COXÃO MOLE BOVINO – kg

 R$                  17,98

PATINHO BOVINO – kg

 R$                  15,78

COXÃO DURO BOVINO – kg

 R$                  15,78

MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg

 R$                  15,68

AGULHA BOVINA -  kg

 R$                  10,88

PALETA BOVINA – kg

 R$                  12,48

CAPA DO CONTRA FILÉ BOVINO FRIBOI – kg

 R$                  14,48

PONTA DE PEITO BOVINO  FRIBOI – kg

 R$                  14,48

CARNE MOIDA BOVINA – kg

 R$                    9,98

MUSCULO BOVINO -  kg

 R$                  10,58

  FRIOS

MORTADELA COPACOL DE FRANGO -  500 g

 R$                    1,49

MORTELA COPACOL S/TOUCINHO – 2kg

 R$                    5,49

APRESUNTADO LANCHE  PEPERI – KG

 R$                    7,75

  MERCEARIA

ARROZ MAX PIOVESAN   -5KG

 R$                  10,35

ARROZ BRILHANTE – TIPO 1 – 5 KG

 R$                  11,79

OLEO  DE SOJA CONCORDIA – 900 ml - UNID

 R$                    3,55

FEIJAO SUPER REDE   -1 kg

 R$                    3,49

FARINHA DETRIGO  LINDA – 1kg

 R$                    1,89

BOMBOM  SONHO DE VALSA- pct -  1KG

 R$                  32,59

BOMBOM  OURO BRANCO  –pct - 1KG

 R$                  32,59

LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L

 R$                    2,99

LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L

 R$                    2,69

AZEITONA VERDE ZAELI POUCHET  -  200G

 R$                    3,89

MISTURA PARA BOLO ZAELI    SABORES    -   450 G

 R$                    3,39

CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr  

 R$                    9,19

BOMBONS ARCOR SORTIDOS – 171gr  

 R$                    7,39

AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2 kg 

 R$                    5,36

MOLHODE TOMATE QUERO TRADICIONAL    -  340G

 R$                    1,09

ACHOCOLATADO ZAELI ENERGIA – 400gr - SACHE

 R$                    4,15

ERVA MATE CAMPANARIO  500 g - SABORES

 R$                    7,99

BISCOITO VITARELLA  - 400 g ( EXCETO O INTEGRAL)

 R$                    3,58

DOCE DE LEITE ILOLAY   - 400 g

 R$                    6,79

BEBIDAS

SUCO PRONTO MAGUARY SABORES 1 lt

 R$                    4,29

REFRIGERANTE CONTI COLA  2 LT   - UNID

 R$                    3,15

REFRIGERANTE COCA COLA   LATA    - 350 ML  - UNID

 R$                    1,95

CERVEJA NOVA SCHIN 350ML  - UNID

 R$                    1,75

CERVEJA SKOL 350ml CX PROMOCIONAL COM 18unidades

 R$                  34,02

 HIGIENE   E  LIMPEZA

SABAO EM PO OMO MULTI AÇÃO- 1KG

 R$                    6,99

SHAMPOO    SUAVE  - 325ml

 R$                    3,99

CONDICIONADOR   SUAVE  - 325 ml

 R$                    6,19

DESINFETANTE PINHO BRIL LV 500ML PG 450 ml

 R$                    2,99

DETERGENTE  LIMPOL   500 ml

 R$                    1,49

CREME DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA WHITE – 70gr

 R$                    1,55

AMACINATE YPE 2lt – FRANGANCIAS

 R$                    5,86

PAPEL HIGIENCIO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA (Lv 12 Pg 11)

 R$                  12,49

AGUA SANITARIA  DA ILHA – 1lt

 R$                    1,99

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

Endereço dos Supermercados Santa clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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