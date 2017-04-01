Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|
Produtos
|
R$
|
Hort frut
|
|
Mamão formosa - kg
|
R$ 1,99
|
Cheiro verde - mç
|
R$ 1,29
|
Laranja - kg
|
R$ 1,95
|
Beterraba - kg
|
R$ 1,95
|
Cebola comum – kg
|
R$ 1,44
|
Cenoura - kg
|
R$ 1,89
|
Maçã nacional- kg
|
R$ 2,89
|
Melancia - kg
|
R$ 1,29
|
Batata comum - kg
|
R$ 1,98
|
Batata doce kg
|
R$ 1,69
|
Tomate salada - kg
|
R$ 3,99
|
Repolho verde - kg
|
R$ 1,79
|
Banana nanica -kg
|
R$ 2,38
|
Mandioca c/ casca -kg
|
R$ 3,49
|
Pimentão verde –kg
|
R$ 3,59
|
A ç o u g u e
|
|
Carne moida bovino – kg
|
R$ 9,95
|
Musculo bovino – kg
|
R$ 10,55
|
Coxão duro bovino - kg
|
R$ 15,75
|
Contra filé bovino –kg
|
R$ 17,75
|
Agulha bovino –kg
|
R$ 10,85
|
Coxão mole bovino - kg
|
R$ 17,75
|
Miolo da agulha bovino -kg
|
R$ 15,75
|
Miolo da paleta bovino - kg
|
R$ 16,35
|
Patinho bovino - kg
|
R$ 15,75
|
Capa do contra file bovino friboi - kg
|
R$ 14,45
|
Ponta de peito bovino friboi - kg
|
R$ 14,45
|
FRIOS
|
|
Salsicha nobre a granel - kg
|
R$ 5,65
|
Presunto peperi s/ capa de gordura - kg
|
R$ 14,65
|
Mortadela copacol s/ toucinho - 500 g
|
R$ 1,75
|MERCEARIA
|
|
Arroz max piovesan -5kg
|
R$ 10,35
|
Arroz brilhante – tipo 1 – 5 kg
|
R$ 11,79
|
Feijao super rede -1 kg
|
R$ 3,49
|
Bombom sonho de valsa 1kg
|
R$ 32,59
|
Bombom ouro branco 1kg
|
R$ 32,59
|
Leite piracanjuba integral -1l
|
R$ 3,09
|
Leite piracanjuba semidesnatado zero lactose - 1l
|
R$ 2,69
|
Leite piracanjuba desnatado - 1l
|
R$ 2,69
|
Farinha de mandioca deusa biju – 500gr
|
R$ 5,75
|
Leite de condensado piracanjuba 395g
|
R$ 4,69
|
Azeitonas verde rivoli rechadas sache - 180 g
|
R$ 4,59
|
Azeitonas verde rivoli fatiadas sache - 150 g
|
R$ 3,59
|
Café brasil - 250 g
|
R$ 3,99
|
Café brasil - 500 g
|
R$ 7,98
|
Achocolatado em po 3 coraçoes -300 g sache
|
R$ 3,79
|
Erva mate campanario 500 g - sabores
|
R$ 7,99
|
Biscoito vitarella - 400 g ( exceto o integral)
|
R$ 3,58
|
Biscoito rosquinha triunfo 400 g
|
R$ 4,79
|
Doce de leite ilolay - 400 g
|
R$ 6,79
|
Refresco em po tang sabores -30g
|
R$ 0,99
|
BEBIDAS
|
|
Suco pronto maguary sabores 1 lt
|
R$ 4,29
|
Refrigerante conti cola 2 lt - unid
|
R$ 3,15
|
Refrigerante coca cola - 2 lt - unid
|
R$ 4,95
|
HIGIENE E LIMPEZA
|
|
Sabão em pó omo multi ação pg 900 g lev e- 1kg –gratis 100 g
|
R$ 6,99
|
Shampoo suave - 325ml
|
R$ 4,09
|
Condicionador suave - 325 ml
|
R$ 6,39
|
Desinfetante pinho bril lv 500ml pg 450 ml
|
R$ 2,99
|
Detergente limpol 500 ml
|
R$ 1,49
|
Papel higienico folha dupla personal vip (c/ 12 unid/ 30 mts)
|
R$ 12,49
|
Absorvente mili conforto c/ abas – leve 16 pague 14
|
R$ 3,29
|
Papel higiencio padrão neutro ( c/ 4 unid / 60 mts)
|
R$ 3,99
|
Agua sanitaria pequi –2 lt
|
R$ 4,18
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS