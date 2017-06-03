Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ HORT FRUT CHUCHU - KG R$ 1,65 CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,29 LARANJA - Kg R$ 0,99 BETERRABA - kg R$ 1,69 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,59 CENOURA - kg R$ 1,34 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 3,89 MELANCIA - kg R$ 0,99 BATATA COMUM - kg R$ 2,15 BATATA DOCE kg R$ 1,39 TOMATE SALADA - kg R$ 2,99 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,14 BANANA NANICA -KG R$ 1,49 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,49 A Ç O U G U E CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,75 COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 17,45 PONTA DE PEITO BOVINO – kg R$ 13,99 ALCATRA – kg R$ 17,45 AGULHA BOVINA - kg R$ 10,89 PALETA BOVINA – kg R$ 12,49 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,95 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,55 FRALDINHA BOVINO – kg R$ 11,95 PERNIL SUINO -KG R$ 9,49 COSTELA SUINO - KG R$ 15,99 PALETA SUINA - KG R$ 8,75 LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg R$ 12,95 MORTADELA COPACOL C/ TOUCHINHO – 1 KG R$ 3,49 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,79 MERCEARIA OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ML R$ 2,89 ARROZ TIO LAUTEREIO– TIPO 1 – 5 KG * R$ 10,95 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 LT R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 L R$ 3,15 CAFÉ BRASIL – 500 G R$ 7,98 CAFÉ BRASIL – 250 G R$ 3,99 BISCOITO DALLAS – 400 G* R$ 2,78 BISCOITO WAFFER BAUDUCCO – 140 G R$ 2,19 BISCOITO VITARELLA CREAN CRACKER – 400 G R$ 3,59 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 SACHET – 800G R$ 11,79 MACARRÃO INTANTANIO LAMEN DALLAS – 85 G * R$ 0,79 MACARRÃO SEMOLA DALLAS -500 G * R$ 2,09 MOLHO DE TOMATE QUERO – 340 G R$ 1,19 EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI – 330 G R$ 2,99 AZEITONAS VERDES TEM – 500 G R$ 8,75 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP – 395 G R$ 3,49 CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 G * R$ 2,29 CHOCOLATE ARCOR – 120 G * R$ 4,99 KETCHUP PONZAN – 390 G * R$ 3,45 MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G R$ 2,19 FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G R$ 2,49 CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200ML R$ 2,10 REFRESCO MAIS SABORES – 25 G * R$ 0,79 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2 LTS * R$ 2,85 REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS R$ 3,35 CERVEJA NOVA SCHIN LATA – 350 ML R$ 1,79 CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML R$ 35,85 KIT SHAMPO E CONDICIONADOR NIELY GOLD * R$ 11,79 FRALDA DESCARTAVEL MILI JUMBO * R$ 17,98 SABÃO EM PÓ OMO PURO CUIDADO LV 1KG PAGUE 900 G R$ 6,99 SABONETE ALBANY FRAGANCIAS – 90 G * R$ 1,15 SABÃO EM BARRA PEQUI C 05 BARRAS - 1 KG * R$ 4,69 MUTLI USO MR MUSCULO ORIGINAL – 500 ML R$ 3,49 CREME SKALLA FRAGANCIAS – 1 KG R$ 5,59 PAPEL HIGIENICO MILI F. SIMPLES NEUTRO OU PERFUMADO – 60 MTS LV 12 PG 11 * R$ 11,98 CREME DENTAL COLGATE TRIPLA AÇÃO – 90 G * R$ 2,95 AGUA SANITARIA PEQUI – 2LTS * R$ 4,18 INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL – 395 ML R$ 8,70 DETERGENTE ALPES FRAGANCIAS – 500 M * R$ 1,55 AMACIANTE LILY DE VIDA – 2 LTS * R$ 3,89