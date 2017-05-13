Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|HORT FRUT
|CHEIRO VERDE - Mç
|R$ 1,29
|LARANJA - Kg
|R$ 1,19
|BETERRABA - kg
|R$ 1,95
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,98
|CENOURA - kg
|R$ 1,59
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 3,59
|MELANCIA - kg
|R$ 0,98
|BATATA COMUM - kg
|R$ 2,09
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,49
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 4,49
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,89
|BANANA NANICA -KG
|R$ 1,69
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 3,49
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,49
|A Ç O U G U E
|ALCATRA BOVINA - Kg
|R$ 18,25
|CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|R$ 17,75
|COXÃO MOLE BOVINO – kg
|R$ 17,45
|PONTA DE PEITO BOVINO – kg
|R$ 14,19
|COXÃO DURO BOVINO – kg
|R$ 15,45
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 15,25
|AGULHA BOVINA - kg
|R$ 10,75
|PALETA BOVINA – kg
|R$ 12,35
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,95
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,55
|PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI -kg
|R$ 14,19
|CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI – kg
|R$ 14,59
|FRIOS
|LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA ESTRELA - kg
|R$ 12,95
|LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL S/ PIMENTA ESTRELA - kg
|R$ 12,95
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|R$ 4,89
|SALSICHA NOBRE CONGELADO - KG
|R$ 4,99
|MERCEARIA
|OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ML
|R$ 2,89
|ARROZ CORADINI – TIPO 1 – 5 KG *
|R$ 10,95
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg *
|R$ 1,85
|CAFÉ CABOCLO – 500 g *
|R$ 9,19
|MISTURA PARA BOLO ZAELI – 400 GR *
|R$ 3,39
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L
|R$ 2,85
|LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO NESTLE - 400G
|R$ 12,99
|ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 SACHET- 800G
|R$ 11,79
|MACARRÃO C/ OVOS DALLAS (EXCETO NINHO E GRAVATA – 500gr
|R$ 2,22
|MACARRÃO MIOJO NISSIN LÁMEN - 85 g
|R$ 1,12
|MOLHO DE TOMATE D’ AJUDA - 340G
|R$ 1,39
|MILHO VERDE QUERO LATA – 200 gr
|R$ 1,39
|ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 gr
|R$ 1,29
|LEITE CONDESADO VENCEDOR TP – 395 g
|R$ 3,35
|CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 g
|R$ 2,29
|BISCOITO NESTLE PASSATEMPO CHOCOLATE - 130G
|R$ 1,99
|ROSQUINHA TRIUNFO SABORES – 400 g *
|R$ 4,69
|EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI - LATA 330 g
|R$ 2,99
|ERVA TERERE BARAO - 500GR
|R$ 3,75
|BEBIDAS
|REFRIGERANTE TAUBAIANA PET – 2l
|R$ 2,75
|CERVEJA CONTI ZERO GRAU - 269 ML - UNID
|R$ 1,55
|CERVEJA NOVA SHIN – 350 ML – UNID
|R$ 1,75
|CERVEJA SKOL LATA - 350ML C/18UM
|R$ 35,85
|REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA PET – 2 l
|R$ 4,65
|HIGIENE E LIMPEZA
|DESODORANTE AERO JASMIM E COCO SUAVE 162ML
|R$ 5,19
|DESODORANTE AERO LAVANDA E ERVA DOCE SUAVE 162ML
|R$ 5,19
|SABAO EM PO OMO PURO CUIDADO LEVE 1 kg e PAGUE 900 gr
|R$ 6,99
|SABONETE PALMOLIVE LEITE/PETALAS DE ROSAS 90G
|R$ 1,19
|ABSORVENTE INTIMUS GEL SECA C/ABAS 16UNI
|R$ 4,89
|ABSORVENTE INTIMUS GEL SUAVE C/ ABAS 16 UNI
|R$ 4,89
|CREME DE TRATAMENTO SKALA – FRAGANCIA S - 1kg
|R$ 5,59
|PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA ( LEVE 12 E PAGUE 11)
|R$ 11,29
|CREME DENTAL ICE FRESH – 90 gr
|R$ 1,59
|AGUA SANITÁRIA DA ILHA – 1 lt *
|R$ 1,95
|INSETICIDA BAYGON – 395 ml
|R$ 8,70
|DETERGENTE GIRANDO DO SOL – 500 ml *
|R$ 1,55
|AMACIANTE XODO FRAGANCIAS – 2 lts
|R$ 4,18
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS