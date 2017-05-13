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Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Rhobson ADM

Publicado em 13/05/2017 às 06:10

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS  R$ 
HORT FRUT  
CHEIRO  VERDE    -  Mç  R$                1,29
LARANJA   -  Kg  R$                1,19
BETERRABA  -  kg  R$                1,95
CEBOLA COMUM – kg  R$                1,98
CENOURA  -   kg  R$                1,59
MAÇÃ NACIONAL-  kg     R$                3,59
MELANCIA     -  kg  R$                0,98
BATATA COMUM   -   kg  R$                2,09
BATATA DOCE    kg  R$                1,49
TOMATE SALADA  -   kg  R$                4,49
REPOLHO VERDE  -  kg  R$                1,89
BANANA NANICA -KG  R$                1,69
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$                3,49
PIMENTÃO VERDE –KG  R$                4,49
A Ç O U G U E  
ALCATRA BOVINA  - Kg  R$              18,25
CONTRA FILÉ BOVINO – kg  R$              17,75
COXÃO MOLE BOVINO – kg  R$              17,45
PONTA DE PEITO BOVINO – kg  R$              14,19
COXÃO DURO BOVINO – kg  R$              15,45
MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg  R$              15,25
AGULHA BOVINA -  kg  R$              10,75
PALETA BOVINA – kg  R$              12,35
CARNE MOIDA BOVINA – kg  R$                9,95
MUSCULO BOVINO -  kg  R$              10,55
PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI -kg  R$              14,19
CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI – kg   R$              14,59
FRIOS  
LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL  APIMENTADA ESTRELA - kg  R$              12,95
LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL   S/ PIMENTA ESTRELA - kg  R$              12,95
COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG  R$                4,89
SALSICHA NOBRE CONGELADO - KG  R$                4,99
MERCEARIA  
OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ML  R$                2,89
ARROZ CORADINI – TIPO 1 – 5 KG   *  R$              10,95
FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg  *  R$                1,85
CAFÉ CABOCLO  – 500 g    *  R$                9,19
MISTURA PARA BOLO ZAELI – 400 GR   *  R$                3,39
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L  R$                2,85
LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO NESTLE - 400G  R$              12,99
ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 SACHET-  800G  R$              11,79
MACARRÃO C/ OVOS  DALLAS  (EXCETO NINHO E GRAVATA – 500gr      R$                2,22
MACARRÃO  MIOJO NISSIN LÁMEN  -   85 g   R$                1,12
MOLHO  DE  TOMATE  D’ AJUDA    -  340G     R$                1,39
MILHO VERDE QUERO LATA – 200 gr  R$                1,39
ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 gr  R$                1,29
LEITE CONDESADO VENCEDOR TP – 395 g     R$                3,35
CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 g     R$                2,29
BISCOITO NESTLE PASSATEMPO CHOCOLATE - 130G  R$                1,99
ROSQUINHA TRIUNFO SABORES – 400 g    *  R$                4,69
EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI  - LATA  330 g  R$                2,99
ERVA TERERE BARAO  - 500GR  R$                3,75
BEBIDAS  
REFRIGERANTE TAUBAIANA PET – 2l  R$                2,75
CERVEJA CONTI ZERO GRAU -  269 ML  - UNID     R$                1,55
CERVEJA NOVA SHIN – 350 ML – UNID    R$                1,75
CERVEJA SKOL LATA  - 350ML C/18UM  R$              35,85
REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA PET – 2 l  R$                4,65
HIGIENE   E  LIMPEZA  
DESODORANTE AERO JASMIM E COCO SUAVE 162ML  R$                5,19
DESODORANTE AERO LAVANDA E ERVA DOCE SUAVE 162ML   R$                5,19
SABAO  EM  PO  OMO  PURO CUIDADO  LEVE 1 kg  e  PAGUE 900 gr    R$                6,99
SABONETE PALMOLIVE LEITE/PETALAS DE ROSAS 90G  R$                1,19
ABSORVENTE INTIMUS GEL SECA C/ABAS 16UNI  R$                4,89
ABSORVENTE INTIMUS GEL SUAVE C/ ABAS 16 UNI  R$                4,89
CREME  DE TRATAMENTO   SKALA –  FRAGANCIA S -  1kg  R$                5,59
PAPEL HIGIENICO  FOFINHO  FOLHA DUPLA (  LEVE 12 E PAGUE 11)       R$              11,29
CREME DENTAL  ICE FRESH  – 90 gr  R$                1,59
AGUA  SANITÁRIA DA ILHA – 1 lt    *  R$                1,95
INSETICIDA BAYGON – 395 ml  R$                8,70
DETERGENTE GIRANDO  DO SOL – 500 ml   *  R$                1,55
AMACIANTE XODO FRAGANCIAS – 2 lts  R$                4,18

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

 

 

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