Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ HORT FRUT CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,29 LARANJA - Kg R$ 1,19 BETERRABA - kg R$ 1,95 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,98 CENOURA - kg R$ 1,59 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 3,59 MELANCIA - kg R$ 0,98 BATATA COMUM - kg R$ 2,09 BATATA DOCE kg R$ 1,49 TOMATE SALADA - kg R$ 4,49 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,89 BANANA NANICA -KG R$ 1,69 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,49 A Ç O U G U E ALCATRA BOVINA - Kg R$ 18,25 CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,75 COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 17,45 PONTA DE PEITO BOVINO – kg R$ 14,19 COXÃO DURO BOVINO – kg R$ 15,45 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 15,25 AGULHA BOVINA - kg R$ 10,75 PALETA BOVINA – kg R$ 12,35 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,95 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,55 PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI -kg R$ 14,19 CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI – kg R$ 14,59 FRIOS LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA ESTRELA - kg R$ 12,95 LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL S/ PIMENTA ESTRELA - kg R$ 12,95 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,89 SALSICHA NOBRE CONGELADO - KG R$ 4,99 MERCEARIA OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ML R$ 2,89 ARROZ CORADINI – TIPO 1 – 5 KG * R$ 10,95 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg * R$ 1,85 CAFÉ CABOCLO – 500 g * R$ 9,19 MISTURA PARA BOLO ZAELI – 400 GR * R$ 3,39 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L R$ 2,85 LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO NESTLE - 400G R$ 12,99 ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 SACHET- 800G R$ 11,79 MACARRÃO C/ OVOS DALLAS (EXCETO NINHO E GRAVATA – 500gr R$ 2,22 MACARRÃO MIOJO NISSIN LÁMEN - 85 g R$ 1,12 MOLHO DE TOMATE D’ AJUDA - 340G R$ 1,39 MILHO VERDE QUERO LATA – 200 gr R$ 1,39 ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 gr R$ 1,29 LEITE CONDESADO VENCEDOR TP – 395 g R$ 3,35 CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 g R$ 2,29 BISCOITO NESTLE PASSATEMPO CHOCOLATE - 130G R$ 1,99 ROSQUINHA TRIUNFO SABORES – 400 g * R$ 4,69 EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI - LATA 330 g R$ 2,99 ERVA TERERE BARAO - 500GR R$ 3,75 BEBIDAS REFRIGERANTE TAUBAIANA PET – 2l R$ 2,75 CERVEJA CONTI ZERO GRAU - 269 ML - UNID R$ 1,55 CERVEJA NOVA SHIN – 350 ML – UNID R$ 1,75 CERVEJA SKOL LATA - 350ML C/18UM R$ 35,85 REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA PET – 2 l R$ 4,65 HIGIENE E LIMPEZA DESODORANTE AERO JASMIM E COCO SUAVE 162ML R$ 5,19 DESODORANTE AERO LAVANDA E ERVA DOCE SUAVE 162ML R$ 5,19 SABAO EM PO OMO PURO CUIDADO LEVE 1 kg e PAGUE 900 gr R$ 6,99 SABONETE PALMOLIVE LEITE/PETALAS DE ROSAS 90G R$ 1,19 ABSORVENTE INTIMUS GEL SECA C/ABAS 16UNI R$ 4,89 ABSORVENTE INTIMUS GEL SUAVE C/ ABAS 16 UNI R$ 4,89 CREME DE TRATAMENTO SKALA – FRAGANCIA S - 1kg R$ 5,59 PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA ( LEVE 12 E PAGUE 11) R$ 11,29 CREME DENTAL ICE FRESH – 90 gr R$ 1,59 AGUA SANITÁRIA DA ILHA – 1 lt * R$ 1,95 INSETICIDA BAYGON – 395 ml R$ 8,70 DETERGENTE GIRANDO DO SOL – 500 ml * R$ 1,55 AMACIANTE XODO FRAGANCIAS – 2 lts R$ 4,18

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