Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|HORT FRUT
|CHEIRO VERDE - Mç
|R$ 1,39
|LARANJA - Kg
|R$ 1,45
|BETERRABA - kg
|R$ 1,98
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,89
|CENOURA - kg
|R$ 1,69
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 2,39
|MELANCIA - kg
|R$ 1,19
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,98
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,55
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,75
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,98
|BANANA NANICA -KG
|R$ 2,18
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 3,49
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,98
|A Ç O U G U E
|ALCATRA BOVINA - Kg
|R$ 18,76
|CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|R$ 17,76
|COXÃO MOLE BOVINO – kg
|R$ 17,96
|PATINHO BOVINO – kg
|R$ 15,96
|COXÃO DURO BOVINO – kg
|R$ 15,76
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 15,66
|MIOLO DA PALETA BOVINO – Kg
|R$ 16,86
|AGULHA BOVINA - kg
|R$ 10,86
|PALETA BOVINA – kg
|R$ 12,46
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,96
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,56
|FRIOS
|MORTADELA COPACOL DE FRANGO - 500 g
|R$ 1,49
|MORTELA COPACOL S/TOUCINHO – 2kg
|R$ 5,49
|IOGURTE NESTLE POLPA TRI SABOR E MORANGO - C/6 540G
|R$ 3,69
|MERCEARIA
|ARROZ MAX PIOVESAN -5KG
|R$ 10,35
|ARROZ BRILHANTE – TIPO 1 – 5 KG
|R$ 11,79
|OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ml - UNID
|R$ 3,55
|FEIJAO SUPER REDE -1 kg
|R$ 3,49
|FARINHA DE TRIGO PANTANAL – 1kg
|R$ 1,77
|BOMBOM SONHO DE VALSA E BOM BOM OURO BRANCO - pct - 1KG
|R$ 32,59
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L
|R$ 2,69
|AZEITONA VERDE ZAELI POUCHET COM CAROÇO - 200G
|R$ 3,89
|MISTURA PARA BOLO ZAELI SABORES - 450 G
|R$ 3,39
|CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr
|R$ 9,19
|MACARRÃO DALLAS SEMOLA – 500gr – ESPAGUETE E CORTADOS
|R$ 2,08
|MACARRÃO INSTANTANEO LAMEN DALLAS - 85gr
|R$ 0,72
|MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL - 340G
|R$ 1,09
|MILHO VERDE QUERO – LATA 200gr
|R$ 1,49
|ACHOCOLATADO ZAELI ENERGIA – 400gr - SACHE
|R$ 4,15
|BISCOITO DALLAS (SABORES) - 400 g
|R$ 2,75
|ROSQUINHA TRIUNFO – 400gr -
|R$ 4,79
|DOCE DE LEITE ILOLAY - 400 g
|R$ 6,79
|LEITE CONDENSADO MARAJOARA – TP 395gr
|R$ 3,35
|BEBIDAS
|SUCO PRONTO MAGUARY SABORES - 1 lt
|R$ 4,29
|REFRIGERANTE CONTI COLA - 2 LT - UNID
|R$ 3,15
|REFRIGERANTE COCA COLA LATA - 350 ML - UNID
|R$ 1,95
|CERVEJA NOVA SCHIN 350ML - UNID
|R$ 1,75
|CERVEJA SKOL 350ml CX PROMOCIONAL COM 18unidades
|R$ 34,02
|HIGIENE E LIMPEZA
|SABAO EM PO OMO MULTI AÇÃO- 1KG
|R$ 6,99
|SHAMPOO SUAVE - 325ml
|R$ 3,99
|CONDICIONADOR SUAVE - 325 ml
|R$ 6,19
|DESINFETANTE PINHO BRIL - LV 500ML PG 450 ml
|R$ 2,99
|DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500 ml
|R$ 1,49
|CREME DENTAL SORRISO TRIPLA WHITE – 70gr
|R$ 1,55
|AMACINATE LILY DE VIDA - 2lt – FRANGANCIAS
|R$ 3,69
|PAPEL HIGIENCIO PADRÃO NEUTRO – c/4 rolos – 60 metros
|R$ 3,99
|AGUA SANITARIA DA ILHA – 1lt
|R$ 1,99
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Endereço dos Supermercados Santa clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS