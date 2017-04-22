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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

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Rhobson ADM

Publicado em 22/04/2017 às 06:00

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS  R$ 
HORT FRUT  
CHEIRO  VERDE    -  Mç  R$           1,39
LARANJA   -  Kg  R$           1,45
BETERRABA  -  kg  R$           1,98
CEBOLA COMUM – kg  R$           1,89
CENOURA  -   kg  R$           1,69
MAÇÃ NACIONAL-  kg     R$           2,39
MELANCIA     -  kg  R$           1,19
BATATA COMUM   -   kg  R$           1,98
BATATA DOCE    kg  R$           1,55
TOMATE SALADA  -   kg  R$           2,75
REPOLHO VERDE  -  kg  R$           1,98
BANANA NANICA -KG  R$           2,18
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$           3,49
PIMENTÃO VERDE –KG  R$           4,98
A Ç O U G U E  
ALCATRA BOVINA  - Kg  R$         18,76
CONTRA FILÉ BOVINO – kg  R$         17,76
COXÃO MOLE BOVINO – kg  R$         17,96
PATINHO BOVINO – kg  R$         15,96
COXÃO DURO BOVINO – kg  R$         15,76
MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg  R$         15,66
MIOLO DA PALETA BOVINO – Kg  R$         16,86
AGULHA BOVINA -  kg  R$         10,86
PALETA BOVINA – kg  R$         12,46
CARNE MOIDA BOVINA – kg  R$           9,96
MUSCULO BOVINO -  kg  R$         10,56
FRIOS  
MORTADELA COPACOL DE FRANGO -  500 g  R$           1,49
MORTELA COPACOL S/TOUCINHO – 2kg  R$           5,49
IOGURTE NESTLE POLPA TRI SABOR E MORANGO -  C/6 540G  R$           3,69
MERCEARIA  
ARROZ MAX PIOVESAN   -5KG  R$         10,35
ARROZ BRILHANTE – TIPO 1 – 5 KG  R$         11,79
OLEO  DE SOJA CONCORDIA – 900 ml - UNID  R$           3,55
FEIJAO SUPER REDE   -1 kg  R$           3,49
FARINHA DE TRIGO PANTANAL – 1kg  R$           1,77
BOMBOM  SONHO DE VALSA E BOM BOM OURO BRANCO -  pct -  1KG  R$         32,59
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L  R$           2,99
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L  R$           2,69
AZEITONA VERDE ZAELI POUCHET  COM CAROÇO -  200G  R$           3,89
MISTURA PARA BOLO ZAELI    SABORES    -   450 G   R$           3,39
CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr     R$           9,19
MACARRÃO  DALLAS  SEMOLA – 500gr – ESPAGUETE E CORTADOS     R$           2,08
MACARRÃO  INSTANTANEO  LAMEN   DALLAS -   85gr  R$           0,72
MOLHO  DE  TOMATE  QUERO  TRADICIONAL    -  340G  R$           1,09
MILHO  VERDE  QUERO – LATA  200gr  R$           1,49
ACHOCOLATADO  ZAELI   ENERGIA – 400gr - SACHE  R$           4,15
BISCOITO  DALLAS  (SABORES) - 400 g   R$           2,75
ROSQUINHA  TRIUNFO – 400gr -   R$           4,79
DOCE  DE  LEITE  ILOLAY   - 400 g  R$           6,79
LEITE  CONDENSADO  MARAJOARA – TP 395gr  R$           3,35
BEBIDAS  
SUCO  PRONTO  MAGUARY  SABORES -  1 lt  R$           4,29
REFRIGERANTE  CONTI COLA  - 2 LT   -  UNID  R$           3,15
REFRIGERANTE  COCA COLA   LATA    - 350 ML  - UNID  R$           1,95
CERVEJA NOVA SCHIN 350ML  - UNID  R$           1,75
CERVEJA  SKOL 350ml  CX PROMOCIONAL  COM 18unidades  R$         34,02
HIGIENE   E  LIMPEZA  
SABAO  EM  PO  OMO  MULTI AÇÃO- 1KG  R$           6,99
SHAMPOO    SUAVE  - 325ml  R$           3,99
CONDICIONADOR   SUAVE  - 325 ml  R$           6,19
DESINFETANTE  PINHO BRIL  - LV 500ML PG 450 ml  R$           2,99
DETERGENTE  LIQUIDO    LIMPOL   500 ml  R$           1,49
CREME DENTAL  SORRISO  TRIPLA  WHITE – 70gr  R$           1,55
AMACINATE  LILY  DE  VIDA - 2lt – FRANGANCIAS  R$           3,69
PAPEL   HIGIENCIO  PADRÃO   NEUTRO – c/4 rolos – 60 metros  R$           3,99
AGUA SANITARIA    DA  ILHA – 1lt  R$           1,99

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Endereço dos Supermercados Santa clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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