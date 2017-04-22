Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ HORT FRUT CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,39 LARANJA - Kg R$ 1,45 BETERRABA - kg R$ 1,98 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,89 CENOURA - kg R$ 1,69 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 2,39 MELANCIA - kg R$ 1,19 BATATA COMUM - kg R$ 1,98 BATATA DOCE kg R$ 1,55 TOMATE SALADA - kg R$ 2,75 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,98 BANANA NANICA -KG R$ 2,18 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,98 A Ç O U G U E ALCATRA BOVINA - Kg R$ 18,76 CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,76 COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 17,96 PATINHO BOVINO – kg R$ 15,96 COXÃO DURO BOVINO – kg R$ 15,76 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 15,66 MIOLO DA PALETA BOVINO – Kg R$ 16,86 AGULHA BOVINA - kg R$ 10,86 PALETA BOVINA – kg R$ 12,46 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,96 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,56 FRIOS MORTADELA COPACOL DE FRANGO - 500 g R$ 1,49 MORTELA COPACOL S/TOUCINHO – 2kg R$ 5,49 IOGURTE NESTLE POLPA TRI SABOR E MORANGO - C/6 540G R$ 3,69 MERCEARIA ARROZ MAX PIOVESAN -5KG R$ 10,35 ARROZ BRILHANTE – TIPO 1 – 5 KG R$ 11,79 OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ml - UNID R$ 3,55 FEIJAO SUPER REDE -1 kg R$ 3,49 FARINHA DE TRIGO PANTANAL – 1kg R$ 1,77 BOMBOM SONHO DE VALSA E BOM BOM OURO BRANCO - pct - 1KG R$ 32,59 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL -1L R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO - 1L R$ 2,69 AZEITONA VERDE ZAELI POUCHET COM CAROÇO - 200G R$ 3,89 MISTURA PARA BOLO ZAELI SABORES - 450 G R$ 3,39 CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr R$ 9,19 MACARRÃO DALLAS SEMOLA – 500gr – ESPAGUETE E CORTADOS R$ 2,08 MACARRÃO INSTANTANEO LAMEN DALLAS - 85gr R$ 0,72 MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL - 340G R$ 1,09 MILHO VERDE QUERO – LATA 200gr R$ 1,49 ACHOCOLATADO ZAELI ENERGIA – 400gr - SACHE R$ 4,15 BISCOITO DALLAS (SABORES) - 400 g R$ 2,75 ROSQUINHA TRIUNFO – 400gr - R$ 4,79 DOCE DE LEITE ILOLAY - 400 g R$ 6,79 LEITE CONDENSADO MARAJOARA – TP 395gr R$ 3,35 BEBIDAS SUCO PRONTO MAGUARY SABORES - 1 lt R$ 4,29 REFRIGERANTE CONTI COLA - 2 LT - UNID R$ 3,15 REFRIGERANTE COCA COLA LATA - 350 ML - UNID R$ 1,95 CERVEJA NOVA SCHIN 350ML - UNID R$ 1,75 CERVEJA SKOL 350ml CX PROMOCIONAL COM 18unidades R$ 34,02 HIGIENE E LIMPEZA SABAO EM PO OMO MULTI AÇÃO- 1KG R$ 6,99 SHAMPOO SUAVE - 325ml R$ 3,99 CONDICIONADOR SUAVE - 325 ml R$ 6,19 DESINFETANTE PINHO BRIL - LV 500ML PG 450 ml R$ 2,99 DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500 ml R$ 1,49 CREME DENTAL SORRISO TRIPLA WHITE – 70gr R$ 1,55 AMACINATE LILY DE VIDA - 2lt – FRANGANCIAS R$ 3,69 PAPEL HIGIENCIO PADRÃO NEUTRO – c/4 rolos – 60 metros R$ 3,99 AGUA SANITARIA DA ILHA – 1lt R$ 1,99

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