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Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Rhobson ADM

Publicado em 20/05/2017 às 10:00

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS  R$ 
HORT FRUT  
CHEIRO  VERDE    -  Mç  R$     1,29
LARANJA   -  Kg  R$     1,20
BETERRABA  -  kg  R$     1,55
CEBOLA COMUM – kg  R$     1,78
CENOURA  -   kg  R$     1,44
MAÇÃ NACIONAL-  kg     R$     3,55
MELANCIA     -  kg  R$     0,99
BATATA COMUM   -   kg  R$     1,79
BATATA DOCE    kg  R$     1,59
TOMATE SALADA  -   kg  R$     2,69
REPOLHO VERDE  -  kg  R$     1,59
BANANA NANICA -KG  R$     1,39
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$     3,49
PIMENTÃO VERDE –KG  R$     4,49
A Ç O U G U E  
PATINHO BOVINO - Kg  R$   15,75
CONTRA FILÉ BOVINO – kg  R$   17,75
COXÃO MOLE BOVINO – kg  R$   17,99
PONTA DE PEITO BOVINO  E FRIBOI– kg  R$   14,19
COXÃO DURO BOVINO – kg  R$   15,45
MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg  R$   15,25
AGULHA BOVINA -  kg  R$   10,75
PALETA BOVINA – kg  R$   12,35
CARNE MOIDA BOVINA – kg  R$     9,95
MUSCULO BOVINO -  kg  R$   10,55
MIOLO DA PALETA BOVINO – kg   R$   15,45
FRIOS  
LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL  APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg  R$   12,95
MORTADELA COPACOL C/ TOUCHINHO – 1 KG  R$     3,49
COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG  R$     4,89
SALSICHA NOBRE CONGELADO - KG  R$     4,99
MERCEARIA  
OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ML  R$     2,89
ARROZ CORADINI – TIPO 1 – 5 KG   *  R$   10,95
AÇUCAR SONORA – 2 KG  R$     5,09
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 LT   R$     2,79
CAFÉ BRASIL – 500 G  R$     7,98
CAFÉ BRASIL – 250 G  R$     3,99
MISTURA DE BOLO ZAELI  (SABORES) – 450 G  R$     3,39
LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO NESTLES – 400 G  R$   12,99
ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 SACHET – 800G  R$   11,79
MACARRÃO C/ OVOS DALLAS 9 EXCETO NINHO/GRAVATA/ESPAGUETE) – 500 G  R$     2,22
MACARRÃO MIOJO NISSIN LAMEN  SABORES - 85G  R$     1,12
MOLHO DE TOMATE D’AJUDA – 340 G  R$     1,39
MILHO VERDE OURO LATA – 200G  R$     1,49
ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 G  R$     1,29
LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G  R$     3,35
CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 G  R$     2,29
BISCOITO NESTLES PASSATEMPO CHOCOLATE – 130 G  R$     1,99
EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI  LATA – 330 G  R$     2,99
MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G  R$     2,19
FARROFA PRONTA PONZAN SABORES  – 250 G   R$     2,49
LEITE ELEGE INTEGRAL – 1LT  R$     2,99
REFRESCO MID SABORES  – 25 G  R$     0,99
REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2 LTS  R$     2,75
CERVEJA CONTI ZERO GRAU – 260 ML UNID  R$     1,55
CERVEJA NOVA SCHIN LATA -350 ML  R$     1,75
CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML  R$   35,85
HIGIENE E LIMPEZA  
CONDICIONADOR SUAVE FRAGANCIAS – 325 ML  R$     6,19
SHAMPOO SUAVE  FRAGANCIAS – 325 ML  R$     3,99
SABÃO EM PÓ OMO PURO CUIDADO LV 1KG PAGUE 900 G  R$     6,99
SABONETE PALMOLIVE FRAGANCIAS – 90 G  R$     1,19
VEJA MULTI USO FRAGANCIAS – 500 G   R$     3,95
LIMPADOR PERFUMADO GIRANDO SOL FRAGANCIAS -  500 ML  R$     3,25
SHAMPOO E CONDICIONADOR LORYS KIDS E BABY FRAGANCIAS – 500 ML  R$     9,75
CREME SKALLA FRAGANCIAS  – 1 KG  R$     5,59
PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA  (LV 12 PG 11)  R$   11,29
CREME DENTAL ICE FRESH – 90 G  R$     1,59
AGUA SANITARIA DA ILHA – 1 LT  R$     1,95
INSETICIDA BAYGON  AÇÃO TOTAL – 395 ML   R$     8,70
DETERGENTE  GIRANDO SOL  FRAGANCIAS – 500 M  R$     1,55
AMACIANTE XODO FRANGANCIAS – 2 LTS  R$     4,18

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

----------------------------

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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