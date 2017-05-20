Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|HORT FRUT
|CHEIRO VERDE - Mç
|R$ 1,29
|LARANJA - Kg
|R$ 1,20
|BETERRABA - kg
|R$ 1,55
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,78
|CENOURA - kg
|R$ 1,44
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 3,55
|MELANCIA - kg
|R$ 0,99
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,79
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,59
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,69
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,59
|BANANA NANICA -KG
|R$ 1,39
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 3,49
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,49
|A Ç O U G U E
|PATINHO BOVINO - Kg
|R$ 15,75
|CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|R$ 17,75
|COXÃO MOLE BOVINO – kg
|R$ 17,99
|PONTA DE PEITO BOVINO E FRIBOI– kg
|R$ 14,19
|COXÃO DURO BOVINO – kg
|R$ 15,45
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 15,25
|AGULHA BOVINA - kg
|R$ 10,75
|PALETA BOVINA – kg
|R$ 12,35
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,95
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,55
|MIOLO DA PALETA BOVINO – kg
|R$ 15,45
|FRIOS
|LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg
|R$ 12,95
|MORTADELA COPACOL C/ TOUCHINHO – 1 KG
|R$ 3,49
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|R$ 4,89
|SALSICHA NOBRE CONGELADO - KG
|R$ 4,99
|MERCEARIA
|OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ML
|R$ 2,89
|ARROZ CORADINI – TIPO 1 – 5 KG *
|R$ 10,95
|AÇUCAR SONORA – 2 KG
|R$ 5,09
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 LT
|R$ 2,79
|CAFÉ BRASIL – 500 G
|R$ 7,98
|CAFÉ BRASIL – 250 G
|R$ 3,99
|MISTURA DE BOLO ZAELI (SABORES) – 450 G
|R$ 3,39
|LEITE EM PO NINHO FORTIFICADO NESTLES – 400 G
|R$ 12,99
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 SACHET – 800G
|R$ 11,79
|MACARRÃO C/ OVOS DALLAS 9 EXCETO NINHO/GRAVATA/ESPAGUETE) – 500 G
|R$ 2,22
|MACARRÃO MIOJO NISSIN LAMEN SABORES - 85G
|R$ 1,12
|MOLHO DE TOMATE D’AJUDA – 340 G
|R$ 1,39
|MILHO VERDE OURO LATA – 200G
|R$ 1,49
|ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 G
|R$ 1,29
|LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G
|R$ 3,35
|CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 G
|R$ 2,29
|BISCOITO NESTLES PASSATEMPO CHOCOLATE – 130 G
|R$ 1,99
|EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI LATA – 330 G
|R$ 2,99
|MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G
|R$ 2,19
|FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G
|R$ 2,49
|LEITE ELEGE INTEGRAL – 1LT
|R$ 2,99
|REFRESCO MID SABORES – 25 G
|R$ 0,99
|REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2 LTS
|R$ 2,75
|CERVEJA CONTI ZERO GRAU – 260 ML UNID
|R$ 1,55
|CERVEJA NOVA SCHIN LATA -350 ML
|R$ 1,75
|CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML
|R$ 35,85
|HIGIENE E LIMPEZA
|CONDICIONADOR SUAVE FRAGANCIAS – 325 ML
|R$ 6,19
|SHAMPOO SUAVE FRAGANCIAS – 325 ML
|R$ 3,99
|SABÃO EM PÓ OMO PURO CUIDADO LV 1KG PAGUE 900 G
|R$ 6,99
|SABONETE PALMOLIVE FRAGANCIAS – 90 G
|R$ 1,19
|VEJA MULTI USO FRAGANCIAS – 500 G
|R$ 3,95
|LIMPADOR PERFUMADO GIRANDO SOL FRAGANCIAS - 500 ML
|R$ 3,25
|SHAMPOO E CONDICIONADOR LORYS KIDS E BABY FRAGANCIAS – 500 ML
|R$ 9,75
|CREME SKALLA FRAGANCIAS – 1 KG
|R$ 5,59
|PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA (LV 12 PG 11)
|R$ 11,29
|CREME DENTAL ICE FRESH – 90 G
|R$ 1,59
|AGUA SANITARIA DA ILHA – 1 LT
|R$ 1,95
|INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL – 395 ML
|R$ 8,70
|DETERGENTE GIRANDO SOL FRAGANCIAS – 500 M
|R$ 1,55
|AMACIANTE XODO FRANGANCIAS – 2 LTS
|R$ 4,18
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS