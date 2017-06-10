Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|HORT FRUT
|CHUCHU - KG
|R$ 1,65
|CHEIRO VERDE - Mç
|R$ 1,29
|LARANJA - Kg
|R$ 0,99
|BETERRABA - kg
|R$ 1,69
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,59
|CENOURA - kg
|R$ 1,34
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 3,89
|MELANCIA - kg
|R$ 0,99
|BATATA COMUM - kg
|R$ 2,15
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,39
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,99
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,14
|BANANA NANICA -KG
|R$ 1,49
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 3,49
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,49
|A Ç O U G U E
|CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|R$ 17,75
|COXÃO MOLE BOVINO – kg
|R$ 17,45
|PONTA DE PEITO BOVINO – kg
|R$ 13,99
|ALCATRA – kg
|R$ 17,45
|AGULHA BOVINA - kg
|R$ 10,89
|PALETA BOVINA – kg
|R$ 12,49
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,95
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,55
|FRALDINHA BOVINO – kg
|R$ 11,95
|PERNIL SUINO -KG
|R$ 9,49
|COSTELA SUINO - KG
|R$ 15,99
|PALETA SUINA - KG
|R$ 8,75
|LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg
|R$ 12,95
|MORTADELA COPACOL C/ TOUCHINHO – 1 KG
|R$ 3,49
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|R$ 4,79
|MERCEARIA
|OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900 ML
|R$ 2,89
|ARROZ TIO LAUTEREIO– TIPO 1 – 5 KG *
|R$ 10,95
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 LT
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 L
|R$ 3,15
|CAFÉ BRASIL – 500 G
|R$ 7,98
|CAFÉ BRASIL – 250 G
|R$ 3,99
|BISCOITO DALLAS – 400 G*
|R$ 2,78
|BISCOITO WAFFER BAUDUCCO – 140 G
|R$ 2,19
|BISCOITO VITARELLA CREAN CRACKER – 400 G
|R$ 3,59
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 SACHET – 800G
|R$ 11,79
|MACARRÃO INTANTANIO LAMEN DALLAS – 85 G *
|R$ 0,79
|MACARRÃO SEMOLA DALLAS -500 G *
|R$ 2,09
|MOLHO DE TOMATE QUERO – 340 G
|R$ 1,19
|EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI – 330 G
|R$ 2,99
|AZEITONAS VERDES TEM – 500 G
|R$ 8,75
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP – 395 G
|R$ 3,49
|CREME DE LEITE MOCOCA TP – 200 G *
|R$ 2,29
|CHOCOLATE ARCOR – 120 G *
|R$ 4,99
|KETCHUP PONZAN – 390 G *
|R$ 3,45
|MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G
|R$ 2,19
|FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G
|R$ 2,49
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200ML
|R$ 2,10
|REFRESCO MAIS SABORES – 25 G *
|R$ 0,79
|REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2 LTS *
|R$ 2,85
|REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS
|R$ 3,35
|CERVEJA NOVA SCHIN LATA – 350 ML
|R$ 1,79
|CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML
|R$ 35,85
|KIT SHAMPO E CONDICIONADOR NIELY GOLD *
|R$ 11,79
|FRALDA DESCARTAVEL MILI JUMBO *
|R$ 17,98
|SABÃO EM PÓ OMO PURO CUIDADO LV 1KG PAGUE 900 G
|R$ 6,99
|SABONETE ALBANY FRAGANCIAS – 90 G *
|R$ 1,15
|SABÃO EM BARRA PEQUI C 05 BARRAS - 1 KG *
|R$ 4,69
|MUTLI USO MR MUSCULO ORIGINAL – 500 ML
|R$ 3,49
|CREME SKALLA FRAGANCIAS – 1 KG
|R$ 5,59
|PAPEL HIGIENICO MILI F. SIMPLES NEUTRO OU PERFUMADO – 60 MTS LV 12 PG 11 *
|R$ 11,98
|CREME DENTAL COLGATE TRIPLA AÇÃO – 90 G *
|R$ 2,95
|AGUA SANITARIA PEQUI – 2LTS *
|R$ 4,18
|INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL – 395 ML
|R$ 8,70
|DETERGENTE ALPES FRAGANCIAS – 500 M *
|R$ 1,55
|AMACIANTE LILY DE VIDA – 2 LTS *
|R$ 3,89
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS