Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS VALORES HORT FRUT CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,19 LARANJA - Kg R$ 0,95 BETERRABA - kg R$ 1,79 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,65 CENOURA - kg R$ 1,29 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 3,85 MELANCIA - kg R$ 1,05 BATATA COMUM - kg R$ 1,59 BATATA DOCE kg R$ 1,39 TOMATE SALADA - kg R$ 2,39 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,09 BANANA NANICA -KG R$ 1,25 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,75 A Ç O U G U E CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,98 COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 18,28 PONTA DE PEITO BOVINO – kg R$ 14,29 PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG R$ 13,85 CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG R$ 14,49 AGULHA BOVINA - kg R$ 10,89 PALETA BOVINA – kg R$ 12,79 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,95 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,55 PATINHO BOVINO – kg R$ 15,98 COXÃO DURO BOVINO – KG R$ 15,98 BISTECA SUINA - KG R$ 9,75 LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg R$ 12,95 APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) - KG R$ 7,79 APRESUNTADO LANCHE PEPERI (PEÇA INTEIRA) - KG R$ 7,20 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,79 MERCEARIA ARROZ PRIMO PIATTO TIPO 1 – PCT 5 KG R$ 10,75 ARROZ ANAJA MAX– TIPO 1 – 5 KG R$ 9,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 LT R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 L R$ 3,15 AÇUÇAR SONORA – 2KG R$ 4,99 CAFÉ CABOCLO – 500 GR R$ 9,89 BISCOITO DALLAS – 400 G* R$ 2,78 BISCOITO WAFFER BAUDUCCO – 140 G R$ 2,19 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1 KG R$ 1,69 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 SACHET – 800G R$ 11,79 MACARRÃO INTANTANIO LAMEN DALLAS – 85 G R$ 0,79 MACARRÃO SEMOLA DALLAS -500 G R$ 2,09 MOLHO DE TOMATE POMAROLA TRADICIONAL SACHET – 340 G R$ 1,79 EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI – 330 G R$ 2,99 AZEITONA VERDES TEM – 500 G R$ 8,75 ERVA MATE CAMPANARIO (SABORES)– 500 G R$ 7,99 MILHO VERDE FUGINI SACHET – 200 GR R$ 1,55 ERVA MATE TERERE BARÃO – 500 G R$ 3,75 ERVA MATE FRONTEIRA TRADICIONAL – 500 G R$ 2,99 MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G R$ 2,19 FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G R$ 2,49 CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200ML R$ 2,10 REFRESCO MAIS SABORES – 25 G R$ 0,79 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2 LTS R$ 2,85 REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS R$ 3,35 REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 250 ML R$ 1,35 CERVEJA NOVA SCHIN LATA – 350 ML R$ 1,79 CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML R$ 35,85 KIT SHAMPO E CONDICIONADOR NIELY GOLD R$ 11,79 FRALDA DESCARTAVEL ESTRELINHA ( P/M/G/XG) R$ 9,99 SABÃO EM PÓ OMO PURO CUIDADO E MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G R$ 6,99 SABONETE LA FLORE FRAGANCIAS – 180 G R$ 2,89 SABÃO EM BARRA PEQUI C 05 BARRAS - 1 KG R$ 4,69 MUTLI USO MR MUSCULO ORIGINAL – 500 ML R$ 3,49 CREME SKALLA FRAGANCIAS – 1 KG R$ 5,59 PAPEL HIGIENICO PERSONAL SIMPLES NEUTRO– (LV 16 PG 15) R$ 7,99 CREME DENTAL ICE FRESH – 90 G R$ 1,59 INSETICIDA RAID – 450 ML R$ 8,99 DETERGENTE LIMPOL FRAGANCIAS – 500 M R$ 1,49 AMACIANTE LILY DE VIDA – 2 LTS R$ 3,89

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613