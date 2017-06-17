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Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Rhobson ADM

Publicado em 17/06/2017 às 07:28

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS  VALORES 
HORT FRUT  
CHEIRO  VERDE    -  Mç  R$               1,19
LARANJA   -  Kg  R$               0,95
BETERRABA  -  kg  R$               1,79
CEBOLA COMUM – kg  R$               1,65
CENOURA  -   kg  R$               1,29
MAÇÃ NACIONAL-  kg     R$               3,85
MELANCIA     -  kg  R$               1,05
BATATA COMUM   -   kg  R$               1,59
BATATA DOCE    kg  R$               1,39
TOMATE SALADA  -   kg  R$               2,39
REPOLHO VERDE  -  kg  R$               1,09
BANANA NANICA -KG  R$               1,25
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$               3,49
PIMENTÃO VERDE –KG  R$               4,75
A Ç O U G U E  
CONTRA FILÉ BOVINO – kg  R$              17,98
COXÃO MOLE BOVINO – kg  R$              18,28
PONTA DE PEITO BOVINO  – kg  R$              14,29
PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG   R$              13,85
CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG  R$              14,49
AGULHA BOVINA -  kg  R$              10,89
PALETA BOVINA – kg  R$              12,79
CARNE MOIDA BOVINA – kg  R$               9,95
MUSCULO BOVINO -  kg  R$              10,55
PATINHO BOVINO  – kg   R$              15,98
COXÃO DURO BOVINO – KG   R$              15,98
BISTECA  SUINA - KG  R$               9,75
LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL  APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg  R$              12,95
APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) - KG  R$               7,79
APRESUNTADO LANCHE PEPERI (PEÇA INTEIRA) - KG  R$               7,20
COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG  R$               4,79
MERCEARIA  
ARROZ PRIMO PIATTO  TIPO 1 – PCT 5 KG  R$              10,75
ARROZ ANAJA MAX– TIPO 1 – 5 KG     R$               9,99
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 LT   R$               2,99
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 L   R$               3,15
AÇUÇAR SONORA – 2KG  R$               4,99
CAFÉ CABOCLO – 500 GR  R$               9,89
BISCOITO DALLAS – 400 G*  R$               2,78
BISCOITO WAFFER BAUDUCCO – 140 G  R$               2,19
FARINHA DE TRIGO LINDA – 1 KG  R$               1,69
ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 SACHET – 800G  R$              11,79
MACARRÃO INTANTANIO LAMEN DALLAS – 85 G    R$               0,79
MACARRÃO SEMOLA DALLAS -500 G     R$               2,09
MOLHO DE TOMATE POMAROLA TRADICIONAL SACHET – 340 G  R$               1,79
EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI – 330 G  R$               2,99
AZEITONA VERDES TEM – 500 G  R$               8,75
ERVA MATE CAMPANARIO  (SABORES)– 500 G  R$               7,99
MILHO VERDE FUGINI SACHET – 200 GR  R$               1,55
ERVA MATE TERERE BARÃO – 500 G  R$               3,75
ERVA MATE FRONTEIRA TRADICIONAL – 500 G  R$               2,99
MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G  R$               2,19
FARROFA PRONTA PONZAN SABORES  – 250 G   R$               2,49
CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200ML  R$               2,10
REFRESCO MAIS SABORES  – 25 G      R$               0,79
REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2 LTS    R$               2,85
REFRIGERANTE  FUNADA  PET – 2LTS   R$               3,35
REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 250 ML  R$               1,35
CERVEJA NOVA SCHIN  LATA – 350 ML  R$               1,79
CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML  R$              35,85
KIT SHAMPO E CONDICIONADOR NIELY GOLD    R$              11,79
FRALDA DESCARTAVEL  ESTRELINHA ( P/M/G/XG)  R$               9,99
SABÃO EM PÓ OMO PURO CUIDADO  E MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G  R$               6,99
SABONETE LA FLORE  FRAGANCIAS – 180  G    R$               2,89
SABÃO EM BARRA PEQUI C 05 BARRAS  -  1 KG     R$               4,69
MUTLI USO MR MUSCULO ORIGINAL – 500 ML    R$               3,49
CREME SKALLA FRAGANCIAS  – 1 KG  R$               5,59
PAPEL HIGIENICO PERSONAL SIMPLES NEUTRO– (LV 16 PG 15)  R$               7,99
CREME DENTAL ICE FRESH – 90 G    R$               1,59
INSETICIDA RAID  – 450 ML   R$               8,99
DETERGENTE  LIMPOL  FRAGANCIAS – 500 M     R$               1,49
AMACIANTE LILY DE VIDA – 2 LTS     R$               3,89

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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