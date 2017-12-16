Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO –TIPO 01 – 5kg R$ 9,89 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml – un R$ 3,09 AÇÚCAR CRISTAL SONORA– 2kg-pct R$ 4,09 LEITE PIRACANJUBA – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATADO - 1lt R$ 2,75 ACHOCOLATADO NESCAU – 800gr R$ 10,99 MACARRAO ESPAGUETE SPECIALITA - 500G R$ 1,29 ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr R$ 2,99 BISCOITO RECHEADO PASSATEMPO – CHOCOLATE- 140gr R$ 1,59 CERVEJA SKOL 350ml CAIXA PROMOCIONAL C/18un R$ 36,00 CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml R$ 1,79 PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA - Lv12Pg11 R$ 6,99 SABÃO BARRA YPE – C/05barras R$ 5,49 AGUA SANITARIA CANDURA – 1lt R$ 1,99 AMACIANTE DE ROUPAS PEQUI –5lts – R$ 11,99 SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg( caixa) R$ 5,49 RAÇÃO MARTIN DOG – 7kg R$ 17,99 SEXTA E SÁBADO DA CARNE FRALDINHA BOVINA – KG R$ 10,75 AGULHA BOVINA – KG R$ 11,49 MIOLO DA PALETA E MIOLO DA AGULHA BOVINO– Kg R$ 15,79 PONTA DE PEITO BOVINA- kg R$ 12,99 CAPA DO CONTRA FILE BOVINO-kg R$ 15,99 PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg R$ 16,49 COSTELA RIPA E MINGUINHA BOVINA- kg R$ 7,99 CONTRA FILÉ E COXÃO MOLE BOVINO-kg R$ 17,99 SURTUM BOVINO – kg R$ 15,25 CUPIM E COSTELA DESOSSADA BOVINA – KG R$ 14,99 CARNE BOVINA MOIDA - KG R$ 10,15 MUSCULO BOVINO - KG R$ 10,99 SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUTI R$ LARANJA – KG R$ 1,15 BETERRABA – KG R$ 1,72 CEBOLA COMUM - KG R$ 1,44 CENOURA - KG R$ 1,72 MAÇÃ NACIONAL - KG R$ 3,69 MELANCIA - KG R$ 1,04 BATATA COMUM - KG R$ 1,62 BATATA DOCE - KG R$ 1,57 TOMATE SALADA - KG R$ 2,19 REPOLHO VERDE - KG R$ 1,28 BANANA NANICA - KG R$ 1,89 MANDIOCA C/ CASCA - KG R$ 1,79 PIMENTÃO VERDE - KG R$ 5,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613