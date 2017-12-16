Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO –TIPO 01 – 5kg
|R$ 9,89
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml – un
|R$ 3,09
|AÇÚCAR CRISTAL SONORA– 2kg-pct
|R$ 4,09
|LEITE PIRACANJUBA – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATADO - 1lt
|R$ 2,75
|ACHOCOLATADO NESCAU – 800gr
|R$ 10,99
|MACARRAO ESPAGUETE SPECIALITA - 500G
|R$ 1,29
|ERVA MATE P/TERERE BARÃO – 500gr
|R$ 2,99
|BISCOITO RECHEADO PASSATEMPO – CHOCOLATE- 140gr
|R$ 1,59
|CERVEJA SKOL 350ml CAIXA PROMOCIONAL C/18un
|R$ 36,00
|CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml
|R$ 1,79
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA - Lv12Pg11
|R$ 6,99
|SABÃO BARRA YPE – C/05barras
|R$ 5,49
|AGUA SANITARIA CANDURA – 1lt
|R$ 1,99
|AMACIANTE DE ROUPAS PEQUI –5lts –
|R$ 11,99
|SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg( caixa)
|R$ 5,49
|RAÇÃO MARTIN DOG – 7kg
|R$ 17,99
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 10,75
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,49
|MIOLO DA PALETA E MIOLO DA AGULHA BOVINO– Kg
|R$ 15,79
|PONTA DE PEITO BOVINA- kg
|R$ 12,99
|CAPA DO CONTRA FILE BOVINO-kg
|R$ 15,99
|PATINHO E COXÃO DURO BOVINO– Kg
|R$ 16,49
|COSTELA RIPA E MINGUINHA BOVINA- kg
|R$ 7,99
|CONTRA FILÉ E COXÃO MOLE BOVINO-kg
|R$ 17,99
|SURTUM BOVINO – kg
|R$ 15,25
|CUPIM E COSTELA DESOSSADA BOVINA – KG
|R$ 14,99
|CARNE BOVINA MOIDA - KG
|R$ 10,15
|MUSCULO BOVINO - KG
|R$ 10,99
|SABADÃO DA EXPLOSÃO
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|R$ 1,15
|BETERRABA – KG
|R$ 1,72
|CEBOLA COMUM - KG
|R$ 1,44
|CENOURA - KG
|R$ 1,72
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|R$ 3,69
|MELANCIA - KG
|R$ 1,04
|BATATA COMUM - KG
|R$ 1,62
|BATATA DOCE - KG
|R$ 1,57
|TOMATE SALADA - KG
|R$ 2,19
|REPOLHO VERDE - KG
|R$ 1,28
|BANANA NANICA - KG
|R$ 1,89
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|R$ 1,79
|PIMENTÃO VERDE - KG
|R$ 5,49
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS